De fictieserie 1985 is geselecteerd voor de Officiële Competitie van Canneséries, het internationaal seriefestival dat van 1 tot 6 april in het Franse Cannes plaatsvindt. Dat meldt het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) dinsdag.

In de jaren tachtig van de Bende van Nijvel, stappen drie vrienden vol goede moed de wereld van de volwassenen in: Vicky (Mona Mina Leon) als studente rechten, Marc (Tijmen Govaerts) en Franky (Aimé Claeys) als rekruten bij de Rijkswacht. Maar stuk voor stuk verliezen ze hun onschuld. 1985 werd geschreven door Willem Wallyn, de scenarist van onder meer All of Us en De 16. De serie werd geregisseerd door Wouter Bouvijn, gekend van Red Light en De twaalf. Zowel VRT als RTBF zullen 1985 uitzenden.Ook de Belgische coproductie The Dreamer - Becoming Karen Blixen veroverde een plaatsje in de Officiële Competitie. De Belgische jongerenserie Hacked, geregisseerd door Laura Van Haecke, plaatste zich dan weer voor de Officiële competitie voor korte series. Zowel Gillian Anderson (onder meer Sex Education) en Sydney Sweeney (Euphoria) zullen in Cannes een ereprijs in ontvangst nemen, respectievelijk de Variety Icon Award en de Madame Figaro Rising Star Award. Onder meer Hwang Dong-huyk, de maker van Squid Game, zakt af naar Cannes voor een focus op Zuid-Koreaanse series.