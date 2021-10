Een eerlijke en proportionele vergoeding voor hun werk, dat is wat Vlaamse artiesten vragen met de actie 'Fairpayvoorartiesten'. Grote online platformen betalen artiesten niet in verhouding tot de inkomsten die ze krijgen uit muziek- en audiovisuele streamingdiensten, zegt PlayRight, het vennootschap dat instaat voor het beheer van artiestenrechten in België. Artiesten Michaël Pas, Roel Vanderstukken en Marleen Merckx scharen zich achter de actie.

'Voor een acteur die meespeelt in een film, maakt het bijvoorbeeld niet uit of die film 100 of 100.000 keer wordt gestreamd', zegt PlayRight. De vergoeding zou vast moeten liggen in het systeem van de artistieke naburige rechten, klinkt het. Als de opname verspreid, uitgezonden of gekopieerd wordt, heeft de artiest dan recht op een vergoeding. Toch verloopt dit in de praktijk niet vaak zo.

Met een online petitie wenst de organisatie een duidelijk signaal te geven aan beleidsmakers. In het najaar komt het thema op de agenda van het federale parlement. Na de goedkeuring van Europa in 2019, was België verondersteld om de auteursrechtrichtlijnen toe te passen in zijn wetgeving. PlayRight volgt het implementatieproces op en hoopt dat dit voor een eerlijke artiestenvergoeding zal zorgen.

