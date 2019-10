Vlaams Belang vraagt zich af waarom de VRT de achttiende verjaardag van prinses Elisabeth uitzendt en zal die vraag ook voorleggen aan mediaminister Benjamin Dalle (CD&V). N-VA, CD&V en SP.A willen er geen halszaak van maken.

Prinses Elisabeth wordt op vrijdag achttien jaar en dat zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Maar liefst vier zenders zullen haar de bijhorende viering uitzenden: twee commerciële omroepen (VTM en RTL) en twee openbare (RTBF en VRT). Concreet is het de RTBF die de feestelijkheden zal capteren, de kosten worden door de vier omroepen gedeeld.

Dat de achttiende verjaardag van een lid van de koninklijke familie live wordt uitgezonden, is in ons land uniek, maar past binnen wat er gebeurt in andere Europese koninklijke families. Zo stipte royaltywatcher Brigitte Balfoort in De Standaard al aan dat ook de achttiende verjaardag van de Zweedse prinses Victoria en de installatie van de Britse prins Charles als prins van Wales groots werden opgevat.

Chris Janssens, fractieleider van Vlaams Belang, is alvast niet opgezet met de live-uitzending en zal de minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) woensdag bevragen in de Mediacommissie. 'Wij willen weten wie dit heeft beslist', zegt Janssens. 'Dat een commerciële omroep dit doet, tot daaraan toe, maar we vragen ons af of het nuttig is dat de VRT met belastingscenten een verjaardagsfeestje uitzendt.'

Marius Meremans (N-VA), die in de commissie Media zetelt, heeft er ook zijn bedenkingen bij, maar wil er geen halszaak van maken. 'Het is voer voor discussie, maar tegelijk hebben wij niet te bepalen wat de VRT moet doen. Als zij vinden dat dat nodig is, dan is dat zo. We kunnen enkel maar hopen dat de openbare omroep evenveel aandacht besteedt aan gebeurtenissen en evenementen die de Vlaamse identiteit bevorderen, zoals de feestdag van 11 juli.'

Meremans' commissiegenoten Katia Segers (SP.A) en Karin Brouwers (CD&V) zien er helemaal geen graten in. 'Mochten alle omroepen en dus ook de VRT een eigen ploeg hebben gestuurd in plaats van samen te werken, was dit een heel andere zaak geweest', zegt Segers. 'Maar met het uitzenden van het evenement an sich heb ik geen probleem.' Brouwers is dan weer blij dat het koningshuis de media gebruikt om de mensen vertrouwd te maken met hun nieuwe kroonprinses: 'Veel mensen zullen nieuwsgierig voor de tv gaan zitten. Fijn dat de koninklijke familie zich daarvoor openstelt.'