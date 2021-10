Vanaf 1 oktober is 'de show die nergens over gaat' integraal te zien op Netflix. Met deze trivia maakt u alvast indruk op uw vrienden.

1. Jerry Seinfeld is geobsedeerd door het getal negen

Seinfeld ging in première in 1989, werd uitgezonden om negen uur 's avonds en telt negen seizoenen en honderdtachtig afleveringen (en één plus acht is negen). Dat is een beetje creepy. 'Negen is cool', aldus bedenker en hoofdrolspeler Jerry Seinfeld. 'Toen ik nadacht over het einde van de show, dacht ik: negen. Mensen vroegen me: 'Waarom niet tien?' Maar tien is stom. Negen is mijn nummer.' NBC bood de comedian nog 5 miljoen dollar per aflevering aan voor een tiende seizoen, maar hij bedankte vriendelijk. Larry David, die de sitcom samen met Jerry Seinfeld bedacht, kreeg regelmatig een cameo. Hij speelt onder meer een autodief, een advocaat met een cape, een Greenpeace-activist, een roepende B-acteur en Saddam Hoessein. Zijn meest iconische rol is evenwel de stem van George Steinbrenner, de baas van Jerry's beste vriend George Costanza én de eigenaar van de New York Yankees, die nooit fatsoenlijk in beeld komt. De echte Steinbrenner kreeg uiteindelijk ook een cameo, maar die was zo slecht dat hij de montage niet haalde. Cosmo Kramer, het verwarrendste personage uit de sitcom, is gebaseerd op Kenny Kramer, een excentrieke ex-buurman van Larry David met een voorliefde voor golf, fruit, bubbelbaden en dingen zonder reden uit de frigo halen. Duizend dollar lijkt misschien een matige compensatie, maar de man bleek een creatieve ondernemer en zette de Kramer Reality Tour op poten, waarmee hij nog steeds mensen in een busje langs verschillende Seindfeld-locaties rijdt. De tour werd in Seinfeld zelfs geparodieerd door de fictieve Kramer. Meta. Aangezien heel wat afleveringen begonnen met een comedystukje van Jerry Seinfeld, moest het deuntje telkens worden aangepast aan de lengte en timing van de monoloog. Componist Jonathan Wolff, die ook Will & Grace en Married... with Children van muziek voorzag, moest dus elke keer een nieuwe versie opnemen. De slap bass die eigenlijk een synth is, de vreemde samples van allerhande mondgeluiden: Seinfeld had sowieso al een van de raarste introliedjes ooit. De vader van Elaine Benes, de ex en beste vriendin van Jerry, is slechts in één aflevering van Seinfeld zien, ook al was hij aanvankelijk bedoeld als een terugkerend nevenpersonage. Lawrence Tierney, de acteur die vader Benes vertolkte, joeg echter de hele cast de stuipen op het lijf. Bijvoorbeeld door een slagersmes te stelen uit Jerry's fictieve keuken, dat onder zijn jas te verstoppen en vervolgens te doen alsof hij Jerry ging neersteken terwijl hij al schreeuwend Alfred Hitchcocks Psycho citeerde. Hij mocht nooit meer terugkomen.