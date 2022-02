Met spektakel, drama en een bedenkelijke historische setting hield het populaire Vikings (2013-2021) zes seizoenen lang miljoenen kijkers in de ban. In de fel geanticipeerde spin-off Vikings: Valhalla komen we na een tijdssprong van honderd jaar min of meer dezelfde ingrediënten tegen. Deze vijf weetjes helpen u op weg. Helm op!

- De originele reeks hield ermee op omdat de verhalen over de legendarische held Ragnar Lodbrok waarop ze gebaseerd was, uitgeput waren. Vikings: Valhalla concentreert zich onder andere op Leif Erikson, van wie wordt beweerd dat hij eeuwen voor Columbus voet zette op het Amerikaanse continent.

...

- De originele reeks hield ermee op omdat de verhalen over de legendarische held Ragnar Lodbrok waarop ze gebaseerd was, uitgeput waren. Vikings: Valhalla concentreert zich onder andere op Leif Erikson, van wie wordt beweerd dat hij eeuwen voor Columbus voet zette op het Amerikaanse continent. - Deze spin-off vangt aan op 13 november 1002, een dag die in de Britse en Scandinavische geschiedenis gelijkstaat met de Slachtpartij op Sint-Brixius-dag. In een brutale proloog zien we hoe koning Ethelred II de in Engeland wonende Vikingleiders op zijn kasteel in een hinderlaag lokt, hun nederzettingen laat platbranden en zoveel mogelijk Noordse migranten over de kling jaagt. - Dat die proloog er indrukwekkend uitziet, is niet zonder reden. De Vikings-franchise is van History Channel naar Netflix verhuisd. Dat ze daar niet op een dollar kijken, hebt u ook aan de massascènes uit de trailer kunnen zien. Bijkomend voordeel is dat de Vlaamse fan niet langer zal moeten wachten tot de reeks op VTM3 verschijnt. - Michael Hirst, die Vikings bedacht en alle 89 afleveringen pende, is er deze keer enkel als executive producer bij. Hij geeft de bijl door aan Jeb Stuart, een veteraan die in een ver verleden mee schreef aan de eerste Die Hard (1988). Schrik dus niet als de Noormannen voor de beslissende slag in een welgemeend 'Yippee Ki Yay, motherfucker!' uitbarsten. - Tenzij namen als Laura Berlin, Bradley Freegard of Jóhannes Haukur Jóhannesson u iets zeggen, moet Vikings: Valhalla het voorlopig zonder bekende acteurs stellen. Dat was bij de moederreeks ook al zo, en net als toen krijgt u wellicht ruimschoots de tijd om de nieuwe gezichten te leren kennen. In november werd bericht dat ook het tweede seizoen al volledig gefilmd was. Woeste baardgroei blijft dus nog wel even in de mode.