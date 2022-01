Lang waren krimi's bij voorkeur Scandinavisch en deprimerend, tegenwoordig kun je er zowaar mee lachen. Met deze vijf reeksen durven we ons zelfs luidop af te vragen: is de komische krimi een trend?

1. The Afterparty

Wat Na een high-schoolreünie neemt de verwaande superster Xavier enkele oude klasgenoten mee naar zijn luxueuze villa. Als hij daar wordt vermoord, blijkt dat al zijn gasten een motief hadden - van de nerd die achter dezelfde meid aan zat tot de gefrustreerde muzikant die hem zijn succes benijdt. Rechercheur Danner (Tiffany Haddish) krijgt één nacht om de moord op te lossen voor de hotshots uit LA de zaak overnemen. Crimineel grappig? Per aflevering doet één verdachte tegenover Danner het relaas van de avond. De eigen kijk en het karakter van de verdachte wordt in telkens een ander genre vertaald. Zo is de eerste episode een romcom, de tweede een testosteronbommetje à la The Fast and the Furious. Wat blijft, is de onnozelheid. Haddish is geknipt als de rechercheur die niet eens op eigen houtje uit een escape room raakt. Ze wordt omringd door oudgedienden van onder andere Veep, Parks and Recreation, Scrubs en Fleabag, die met zichtbaar plezier de clichés op een hoop gooien. Alleen hopen we dat bedenker Christopher Miller ( The Lego Movie, 21 Jump Street) zijn reeks ook een beetje spannend houdt. Vanaf vrijdag 28/1 op Apple TV+. Wat Sinds haar man haar drie jaar geleden heeft verlaten, doet Anna (Kristen Bell) weinig anders dan met een tot de rand gevuld glas wijn door het raam van haar huis kijken. Ze praat met haar dode dochtertje, negeert vrienden en buren die haar willen helpen en hoort zichzelf in een voice-over tegelwijsheden debiteren. Als op een dag een knappe man en zijn dochtertje in het huis tegenover Anna komen wonen, lijkt er het een en ander te zullen veranderen. Maar dan is ze getuige van een gruwelijke moord. Denkt ze. Crimineel grappig? The Woman in the House across the Street from the Girl in the Window balanceert op het slappe koord tussen satire en spanning: terwijl titel en voice-over duidelijke parodieën zijn op psychologische thrillers als The Girl on the Train en The Woman in the Window, is het ook de bedoeling u een voldragen whodunit voor te schotelen. Het evenwicht kantelt soms ten nadele van de comedy, maar dan is er altijd nog Kristen Bell: ook als ze triest achter een glas wijn zit, is de ster van The Good Place en Veronica Mars heel grappig. Vanaf vrijdag 28/1 op Netflix. Wat Rechercheur Terry Seattle (Will Arnett) van de moordbrigade van Murderville onderzoekt elke aflevering een nieuwe moord, met een beroemde gast als partner. De catch: Arnett heeft het script gelezen, maar zijn gast niet! In zes bij elkaar geïmproviseerde afleveringen passeren onder anderen Conan O'Brien, Kumail Nanjiani en Sharon Stone. Crimineel grappig? Het merkwaardige concept van Murderville is niet nieuw. Het idee komt uit Engeland, waar komiek Tom Davis in Murder in Successville (2014-2017) drie seizoenen lang moordzaken oploste in een door celebrity's bevolkte wereld. Enorm intrigerend, maar we verklappen niks als we zeggen dat de spanning niet bepaald te snijden zal zijn. Murderville moet het net als zijn inspiratiebron hebben van het improvisatietalent van de rechercheur en zijn hulpagenten. Met Will Arnett ( BoJack Horseman, Arrested Development) komt dat wel goed, en Kumail Nanjiani zou hier weleens de show kunnen stelen. Of talkshowhost Conan O'Brien ook zonder uitgeschreven moppen grappig is, weten we u over enkele weken te zeggen. Vanaf donderdag 3/2 op Netflix. Wat Het begon met een door de egocentrische millennial Dory Sief (Alia Shawkat) georganiseerde zoektocht naar een vermiste vage kennis uit haar verleden. Vervolgens kregen we onder meer een moordmysterie en een nieuwe ontvoeringszaak. In het vijfde en laatste seizoen, dat bij ons begin deze maand op Streamz werd gelost, wordt Dory een sekteleider met banden met de farma-industrie. Crimineel grappig? Dat Jeff Goldblum in dit laatste seizoen als een excentrieke miljardair opduikt, zegt veel over de gestaag groeiende populariteit van de reeks. Zou het kunnen dat ze de weg heeft bereid voor de huidige golf van grappige moordmysteries? Toen Search Party in 2016 debuteerde, was de combinatie van humor met een waarachtig mysterie in elk geval zeldzaam. Extra bijzonder is dat de reeks niet zozeer een parodie was op het format van de spannende tv-reeks, maar een satire op de verwaandheid van millennials zoals we ze in reeksen als Girls te zien kregen. Dat zorgt niet alleen voor het oudste voorbeeld in deze lijst, maar ook een van de meest geslaagde. Nu op Streamz. 5. Folk med ångest Wat Een mislukte bankoverval loopt uit op een gijzeling in een appartement. Als de gijzelaars nog dezelfde avond worden vrijgelaten, blijkt de overvaller spoorloos. Aan Jim en Jack, niet alleen vader en zoon maar ook een stuntelig politieduo, om te achterhalen wie de eeuwige rust in hun slaapstadje heeft verstoord. En nog wel tijdens de feestdagen! Crimineel grappig? Het Zweedse Folk med ångest (door Netflix twee dagen voor Nieuwjaar gelost, in het Engels als Anxious People) is de bewerking van het gelijknamige boek van Fredrik Backman, die eerder het verfilmde A Man Called Ove schreef. Het recept is hetzelfde: ook deze reeks vangt aan met flink veel kolder, die gaandeweg samensmelt met drama en menselijkheid. Een recensent vergeleek ze met de serie Fargo, maar die vergelijking loopt stuk op het Scandinavische karakter van Folk med ångest, die een heel eigen humor en karakterisering met zich meebrengt. Dit is onze geheimtip: een curieuze mix van spanning, drama en humor uit het land dat met The Bridge zowat de meest invloedrijke krimi van het vorige decennium heeft afgeleverd. Nu op Netflix.