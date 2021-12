Het tweede seizoen van het Netflix-fenomeen is nog chaotischer en pijnlijker dan zijn voorganger.

1. De timing

Toen Tiger King in maart 2020 op Netflix verscheen, zat zowat de hele wereld voor het eerst in lockdown. Mensen hadden nog geen tijd gehad om een solitaire hobby te vinden, om materiaal om zuurdesembrood te bakken in huis te halen of een origineel concept voor een podcast te bedenken. Een trashy true-crimedocu over een criminele privédierentuineigenaar, wannaberealityster, presidentskandidaat, aspirant-countryster en nektapijtdrager bleek exact wat iedereen nodig had.

...

Toen Tiger King in maart 2020 op Netflix verscheen, zat zowat de hele wereld voor het eerst in lockdown. Mensen hadden nog geen tijd gehad om een solitaire hobby te vinden, om materiaal om zuurdesembrood te bakken in huis te halen of een origineel concept voor een podcast te bedenken. Een trashy true-crimedocu over een criminele privédierentuineigenaar, wannaberealityster, presidentskandidaat, aspirant-countryster en nektapijtdrager bleek exact wat iedereen nodig had. Joe Exotic bezorgde ons een collectief escapisme dat misschien niet helemaal verantwoord, maar wel doeltreffend was. Het eerste seizoen van Tiger King werd dan ook een fenomeen, goed voor een van Netflix' grootste hits, een resem TikTok-challenges en massa's merchandise. Het ligt er vingerdik op dat de makers dat succes proberen te herhalen met Tiger King 2, dat de draad oppikt waar hij vorig jaar werd achtergelaten. Alleen hebben ze deze keer de timing minder mee. Covid is nog steeds zeer aanwezig, maar mensen zijn intussen iets minder wanhopig op zoek naar afleiding. Tiger King was nooit een bijzonder goed gemaakte docureeks, maar moest het vooral hebben van zijn vele wtf-momenten en kleurrijke personages. Dat vormt in het tweede seizoen een probleem. Joe Exotic zit intussen in de gevangenis voor dierenmishandeling en het plannen van een moord op aartsrivaal en zelfverklaarde dierenrechtenactiviste Carole Baskin en is deze keer dus enkel aanwezig via kinderfoto's, throwbacks en telefoongesprekken vanuit zijn cel. Baskin, de meest gehate figuur uit de reeks, weigerde mee te werken aan het tweede seizoen en sleepte Netflix voor de rechter, waardoor we vooral beelden te zien krijgen van haar deelname aan Dancing with the Stars en haar bevreemdende YouTube-reeks waarin ze voorleest uit haar dagboeken. En ook fanfavorieten als Saff Saffery en Erik Cowie krijgen nauwelijks schermtijd. In plaats daarvan bevat Tiger King 2 voornamelijk mensen voor wie we met de beste wil van de wereld geen greintje sympathie kunnen opbrengen. Nogal vermoeiend om naar te kijken. Het idee achter het eerste seizoen was nog duidelijk: een docureeks over Joe Exotic en de absurde, onrustwekkende wereld van privédierentuinen waarvan hij deel uitmaakt. Waarover Tiger King 2 gaat, is moeilijker samen te vatten. Er wordt teruggeblikt op het succes van seizoen één. Er is een aflevering die probeert uit te zoeken of Don Lewis, de vermiste ex-man van Carole Baskin, zich levend en wel in Costa Rica verstopt. Daarna wordt er gefocust op Tim Stark, een dierentuineigenaar die graag met zijn middelvingers zwaait, zijn dieren genadeloos verwaarloost en mishandelt en bereid lijkt om iedereen die hem in de weg staat te liquideren. Tiger King 2 is een chaotische hutsepot aan ideëen geworden die nog maar moeilijk te volgen is. Tiger King was altijd al een problematisch guilty pleasure. Ook deze keer zijn er enkele hoogst entertainende momenten, zoals Dillon Passage, de ex van Joe Exotic, die onder de merknaam Tiger Taint Tail Brightener anusbleekmiddel probeert te verkopen of enkele leden van de Team Tiger-campagne die op 6 januari 2021 met een spandoek voor het Capitool gaan staan in de hoop dat Donald Trump Joe Exotic gratie zal verlenen en zich afvragen of hun boodschap wel goed zichtbaar is terwijl relschoppers de ramen van het gebouw inslaan. Alleen: nu het initiële verrassingseffect is verdwenen, valt vooral op hoe schrijnend alles is. De dierentuineigenaars zitten nog steeds niet in met het welzijn van hun dieren. De idolatrie van Joe Exotic als cultheld en stijlicoon blijft héél vreemd. De makers suggereren nog steeds zonder ook maar enig bewijs dat Baskin haar ex-man heeft vermoord. En de collectieve haat jegens Baskin heeft verdacht veel weg van seksisme. Vorig jaar beleefden wij met enige gêne plezier aan Tiger King, nu worden we er vooral een beetje triest van. Tiger King 2 is té pijnlijk geworden.