Vorige week begon seizoen acht van Vloglab #Stories, misschien wel de vreemdste show op VTM Kids.

De wodkaprank

De cast van Vloglab bestaat uit volwassen tiktokkers zoals Stien Edlund en opkomend, minderjarig vlogtalent. Maar die generatiekloof wordt zelden erkend. Wanneer Sem en Lennert bijvoorbeeld de drankjes van de groep spiken - excuseer, een 'wodkaprank' uithalen - vinden de volwassenen dat onverantwoord. Niet omdat ze een hoop dertienjarigen zat hebben gevoerd, maar omdat de Vloglab Band de volgende dag moet optreden en ze nu een kater zullen hebben. Dat is vreemd. Eén van de bekendste vloggers in de eerste twee seizoenen is Michiel Callebaut van YouTubekoppel Céline & Michiel. Na een rist onschuldige afleveringen, probeert de serie vanaf seizoen drie volwassener te worden en thema's als drank, seks en drugs op een kindvriendelijke manier te behandelen. Op hetzelfde moment verdwijnt Michiel zonder verklaring uit de serie - wellicht omdat de reeks te donker werd voor zijn doelpubliek. Nog vreemder wordt het wanneer het koppel Steffi en Cédric genomineerd is om een award te winnen en het opneemt tegen... Céline en Michiel, zonder ooit te erkennen dat ze Michiel persoonlijk kennen. Elke aflevering van Vloglab eindigt met een cliffhanger, waarna de kijker via Instagram mag stemmen hoe het verhaal afloopt. Dat zorgt soms voor rare dilemma's. Zoals wanneer Anneleen dronken de zee in loopt en bijna verdrinkt, waarna de kijker beslist wie haar mond-op-mondbeademing mag geven: haar toenmalige lief Cédric of diens beste vriend Tristan? Tristan, amper vijftien jaar, moet een taakstraf uitvoeren nadat hij op het slechte pad belandde: hij dealde drugs en veroorzaakte de dood van een vriend. Tijdens zijn straf leert hij de bedeesde Rik kennen, die zijn vertrouwen wint maar slechte bedoelingen heeft. Rik rekruteert Tristan bij Memoryology, een sekte die hem in zijn verleden laat graven waardoor we leren dat hij ooit een zusje verloor in een verkeersongeluk, ook al werd het meisje in de vorige seizoenen nooit vermeld.