Familie' (VTM) en 'Thuis' (Eén) beleven vrijdagavond vervroegd de laatste uitzending van dit seizoen. Door het nieuwe coronavirus liggen de opnames al even stil en is de opnamevoorsprong opgedroogd.

Vrijdagavond geven de acteurs van 'Familie' de fakkel door aan de cast van 'Sara', de telenovelle rond het lelijke eendje met Veerle Baetens in de hoofdrol. Na een dubbelaflevering vrijdagavond, loopt die reeks vanaf maandag dagelijks om 20 uur. De slotaflevering van Familie bevat traditiegetrouw de nodige verrassingen, aldus VTM. Ondertussen is beslist dat Familie na de zomer terugkeert met nieuwe afleveringen. 'Van zodra de situatie het toelaat, staat de hele ploeg paraat om de opnames te hervatten, al is het nog de vraag of dat terug full force kan, rekening houdend met de veiligheid die altijd voorop staat. Om de continuïteit te kunnen blijven bewaren, is het belangrijk dat we nu een voorsprong nemen, een marge voor mochten er zich opnieuw onvoorziene omstandigheden voordoen', aldus Maarten Janssen, channelmanager bij VTM. Ook 'Thuis' sluit het seizoen af met een extra lange aflevering. 'Het zijn onzekere tijden voor ons allemaal, spijtig genoeg ook voor Thuis. Op dit moment is het helaas niet mogelijk om een fictiereeks op te nemen zoals we dat gewend zijn. We zijn momenteel volop aan het onderzoeken hoe we hiermee kunnen omgaan', zegt Olivier Goris, netmanager van Eén. Vanaf maandag 27 april zullen de programma's die normaal gezien na Thuis starten, al te zien zijn vanaf 20.15 uur.