De Eén-talkshow 'Vandaag' met Danira Boukhriss-Terkessidis wordt op 19 november voor het laatst uitgezonden. Dat meldt VRT Nieuws.

De actualiteitenrubriek werd dit seizoen om half tien uitgezonden. Olivier Goris, netmanager van Eén, zegt tegen VRT: 'Hoewel het programma het de voorbije maanden inhoudelijk en wat betreft kijkcijfers goed heeft gedaan, voelt iedereen aan dat het huidige uitzenduur van halftien op lange termijn niet de ideale match is. Bovendien willen we Danira vrijmaken voor nieuwe projecten bij Eén.'

Boukhriss-Terkessidis gaat zich dus met nieuwe projecten bezighouden. Ze blikt tevreden terug op Vandaag: 'Het was een grote eer om drie seizoenen lang een dagelijkse talkshow te mogen maken. Ik heb enorm veel geleerd, honderden boeiende mensen ontmoet en samengewerkt met een fantastisch team achter de schermen.'

