In de VTM-reeks Free Love Paradise trekken zes koppels en Sean Dhondt naar Mexico om er te onderzoeken of de vrije liefde geen betere optie is dan levenslange monogamie. Een relatietest à la Temptation Island, een intussen vertrouwde formule die met dit starterspakket binnen handbereik onmogelijk kan mislukken.

1. Een olijk presentatieduo

Bestaande uit één Nederlander die volslagen onbekend is in Vlaanderen en één Vlaming die volslagen onbekend is in Nederland.

Bestaande uit één Nederlander die volslagen onbekend is in Vlaanderen en één Vlaming die volslagen onbekend is in Nederland. Het liefst met palmbomen, hutjes, kampvuurmogelijkheden en een klimaat dat uitnodigt om de godganse dag in zwemkledij rond te lopen. Om aan de kijkers te tonen naar wat voor een fantastische locatie u bent afgereisd. Anders had u het programma evengoed in een Limburgse boerderij kunnen filmen. Inclusief continue toestroom van cocktails. Zorg dat er zeker een sex on the beach op het menu staat. Algemene hilariteit gegarandeerd. Idealiter terwijl ze in openlucht douchen, zwoel dansen of een oceaan tegemoetrennen. En dus zeker níét voor de seks of de faam. Om op een strategische plaats in de slaapkamers te hangen. Bonuspunten als ze van beroerde kwaliteit zijn, zodat de korrelige beelden er des te voyeuristischer uitzien. Zorg daarbij voor een naam die zo min mogelijk fantasie vereist. De confession room, bijvoorbeeld. Mag ook aan een kampvuur gebeuren. Bij voorkeur knappe vrijgezellen, vakkundig geselecteerd op basis van de persoonlijke voorkeuren van de kandidaten. Idealiter met huilende kandidaten, op en neer gaande lakens en veel geschreeuw. Dotjes en tatoeages met een spirituele boodschap doen het ook altijd goed. Om met een merkwaardig gevoel voor detail te omschrijven wat er gebeurt. Meestal is dat nochtans behoorlijk duidelijk. Want Verleidingseiland, Ex op het strand en Vrijeliefdesparadijs klinken net iets minder catchy.