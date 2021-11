Beroemdheden zijn ook maar gewone mensen die modeltreintjes verzamelen. Of artefacten van de Slag om de Alamo.

1. De Alamo-collectie van Phil CollinsDe Genesis-frontman is een Brit, maar dat heeft hem er niet van weerhouden om een nogal specifieke fascinatie te ontwikkelen voor de Slag om de Alamo, een veldslag die een onderdeel was van de Texaanse Revolutie. Collins verzamelde doorheen de jaren enkele bijzondere artefacten, waaronder opgegraven musketkogels en door de Amerikaanse volksheld Davy Crockett ondertekende documenten. Hij bracht zelfs het boek The Alamo and Beyond: a Collector's Journey uit. In 2014 doneerde hij het gros van zijn privécollectie aan Texas om er een museum van te maken. Dat verloopt moeilijker dan verwacht, zo blijkt uit een nieuw artikel van The Wall Street Journal. Historici trekken de authenticiteit van de stukken in twijfel, activisten protesteren dat het museum te veel zou focussen op een handvol witte leiders en Collins' collectie ligt nog steeds stof te vergaren.2. De barbiepoppen van Johnny DeppOok Johnny Depp is een fervent verzamelaar. Naast memorabilia van Jack Kerouac, duivenskeletten en insecten, heeft de acteur ook een indrukwekkende collectie barbiepoppen in zijn bezit, inclusief speciale edities van Marilyn Monroe, Beyoncé, High School Musical en Paris Hilton. Het begon allemaal met zijn dochter Lily-Rose, met wie hij geregeld met de poppen speelde. Later werd het een professionele bezigheid en begon hij personages te testen op de barbies. Volgens Depp is met barbies spelen 'één van de dingen waar hij goed in is'.3. De typemachines van Tom HanksHanks' obsessie met typemachines is goed gedocumenteerd. Zo schreef hij in 2013 het essay I Am TOM. I Like to TYPE. Hear That? voor The New York Times, waarin hij meldt dat hij er zowat iedere dag eentje voor zijn correspondentie gebruikt. Hij kan genoeg afwisselen: sinds hij op zijn negentiende zijn eerste exemplaar kreeg, verzamelde hij er meer dan honderd. Bovendien bracht de acteur de door typemachines geïnspireerde kortverhalenbundel Uncommon Type uit en heeft hij een eigen app genaamd Hanx Writer, waarmee u kunt doen alsof uw iPad een typemachine is. Zijn meest fanatieke uitspatting vond vorig jaar plaats, toen hij de achtjarige jongen Corona De Vries, die werd gepest om zijn naam, als troost een typemachine van het merk Corona opstuurde. Zout in de wonde strooien, noemen wij dat.4. De modeltreintjes van Rod StewartOok rocksterren hebben banale hobby's. Al neemt de modeltreindrift van Rod Stewart intussen uitzinnige proporties aan. Zo is een van zijn sets groter dan een tennisveld en spendeerde hij meer dan twintig jaar aan zijn pronkjuweel: een handgemaakte reconstructie van een twintigste-eeuwse Amerikaanse stad bestaande uit honderden gebouwen, auto's en treinen. Tijdens het touren boekte hij zelfs geregeld een extra hotelkamer om in alle rust aan zijn treintjes te werken. Zijn toewijding leverde hem een plek op de cover van het gespecialiseerde magazine Railway Modeller op, iets waar hij naar eigen zeggen meer belang aan hecht dan de cover van eender welk muziekblad. 'Treinen zijn mijn leven', aldus de rockster.5. De Birkin-handtassen van DrakeMisschien wel het meest Drake-achtige moment in de geschiedenis van Drake: de popster liet in 2017 weten dat hij al jaren Birkins, de peperdure handtassen van Hermès, verzamelt voor zijn toekomstige vrouw. Wie dat ook moge zijn. Vorig jaar kregen fans eindelijk een glimp van de mysterieuze collectie te zien. En jawel: de handtassen, waaronder een zeldzame Hermès Himalaya Birkin, staan zorgvuldig uitgestald in Drakes twee verdiepingen tellende kleerkast. We zijn er nog niet helemaal uit hoe creepy dat precies is.