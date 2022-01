Na het eerste seizoen van The Witcher ging het liedje Toss a Coin to Your Witcher viraal. Nu ook het tweede seizoen op Netflix druk bekeken wordt, waarschuwt hoofdrolspeler Henry Cavill om geen muntjes naar hem te gooien. Vijf fanlegers die moeite hadden met het onderscheid tussen fictie en realiteit.

Harry Potter-fans

Emma Watson stond al een tijdje in het collectief geheugen gegrift als Hermelien Griffel toen ze naar de universiteit trok. Daar bleken haar medestudenten te communiceren via Harry Potter-quotes. Niet dat de actrice het aan haar hart liet komen. 'Ik moet al met de media omgaan sinds mijn negende. Ik laat me echt niet wegjagen omdat iemand "Wingar...

Emma Watson stond al een tijdje in het collectief geheugen gegrift als Hermelien Griffel toen ze naar de universiteit trok. Daar bleken haar medestudenten te communiceren via Harry Potter-quotes. Niet dat de actrice het aan haar hart liet komen. 'Ik moet al met de media omgaan sinds mijn negende. Ik laat me echt niet wegjagen omdat iemand "Wingardium Leviosa" of "Tien punten voor Griffoendor" tegen me zegt.' Soapfans zijn altijd nog een tikkeltje intenser. Vraag dat maar aan de Brit Robert Kazinsky, die slechterik Sean Slater speelde in EastEnders en die op straat regelmatig werd aangevallen, uitgescholden en bekogeld door woeste kijkers. De man begon zich meer en meer te isoleren en hield er zelfs agorafobie aan over. Toen Yvette 'Madam Toertjes' De Schrijver na vijftien jaar schermtijd overleed, waren niet alleen Frank en Simonneke daar kapot van. De VRT zag zich genoodzaakt om een rouwregister te openen, waar duizenden kijkers een boodschap in achterlieten. 'Yvette stond net zoals koning Boudewijn voor iemand waar iedereen respect voor heeft', verklaarde een psycholoog destijds. Jamie Dornan wordt geregeld verward met zijn personage Christian Grey. Wat ietwat ongemakkelijk is aangezien Grey uit Fifty Shades of Grey een problematische dominator is. 'Dan sta ik in de Starbucks en spreekt iemand me aan met 'Oh, Mr. Grey' terwijl ik een van mijn kinderen vast heb. Ik reageer altijd met een paniekerig lachje.'Wittekerke, dat zich afspeelt in een gelijknamige, fictieve stad, werd in werkelijkheid vooral opgenomen in Knokke-Heist en Zeebrugge, maar tijdens de hoogdagen van de VTM-soap zakten heel wat gezinnen naar de kust af om tevergeefs op zoek te gaan naar de badplaats en iets te gaan drinken in café De Schorre.