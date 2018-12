Van Geubels tot Waes: dit brengt het voorjaar van Eén

Na een najaar waarin Eén maar één nieuwe reeks kon voorstellen, Over water van Tom Lenaerts en Paul Baeten Gronda, trekt de zender in 2019 weer wat meer de kaart van de fictie. Meteen op nieuwjaarsdag opent Eén met het derde en laatste seizoen van Eigen kweek.

Later volgen Undercover, de eerste Belgisch-Nederlandse coproductie van Netflix met Tom Waes in de hoofdrol, Baptiste, een coproductie met de BBC, en Dertigers. Die laatste reeks valt op door zijn atypische opzet: korte afleveringen van 25 minuten, die in de weekdagen worden uitgezonden en meteen allemaal te bekijken zullen zijn op YouTube en op VRT NU.

Annemie Struyf heeft een nieuw programma klaar: Eviva España, waarin ze Belgen volgt die uitgeweken zijn naar Spanje. Eric Goens, momenteel te zien met Die huis, lanceert dan weer een tweede seizoen van Bargoens. Daarin volgt hij onder anderen Stig Broeckx, de wielrenner die in 2016 zwaar viel in de Ronde van België en sindsdien revalideert. Arnout Hauben plant een reeks over de Noordzee, Marcel Vanthilt plant een zoektocht naar de eeuwige jeugd in Op naar de 100! en comédienne Soe Nsuki verzamelt haar familie, verspreid over de hele wereld, voor haar eerste eigen programma Happy birthday to Soe. Na onder meer Spoed 24/7 en Kinderziekenhuis 24/7 is er nu Dierendokters 24/7. Verder komen er nieuwe seizoenen van Down the road, DNA Nys, Voor ik het vergeet en De noodcentrale.

Thomas Vanderveken, Jan Van Looveren en Britt Van Marsenille werken na vijf jaar Voor hetzelfde geld opnieuw samen voor Factcheckers, over feiten en mythes allerhande. Nog meer infotainment komt van Philippe Geubels, comedian en notoir hypochonder, die na het succesvolle Taboe zijn gezondheidsprogramma Is er een dokter in de zaal lanceert.

Mogen we verder nog verwachten: een special over de 70-jarige Urbanus, de terugkeer van Twee tot de zesde macht met nieuwe presentator Jeroen Meus en de dagelijkse trein Blokken - Dagelijkse kost - Het journaal - Iedereen beroemd - Thuis die blijft doordenderen.