Achttien jaar na het einde van Dawson's Creek kunt u de serie herbekijken op Netflix. Op eigen risico, want de kans bestaat dat uw nostalgie een flinke deuk krijgt. Dawson Leery lijdt namelijk aan het Nice Guy-syndroom: intelligente, gevoelige en mysterieuze mannen die zichzelf fantastisch vinden, maar eigenlijk verdoken rotzakjes zijn.

Uit: Dawson's Creek (1998-2003)

...

Uit: Dawson's Creek (1998-2003) Gespeeld door: James Van Der Beek Eind jaren negentig vielen kijkers in zwijm voor de dromerige Dawson, maar vandaag blijkt hij opvallend irritant. Hij rangschikt zijn Steven Spielberg-filmposters in chronologische volgorde, draagt beige cargobroeken en doet uitspraken als 'Ik ben een kunstenaar, marteling is een vereiste'. Maar het ergst van al is zijn superioriteitsgevoel. Dawson voelt zichzelf namelijk beter dan zijn populairder en vrolijker leeftijdsgenoten en vindt dat hij een medaille verdient voor zijn gedrag. Hij benadrukt daarbij graag dat hij respect heeft voor vrouwen. Nochtans vertoont hij stalkinggedrag, leest hij stiekem het dagboek van zijn love interest, gluurt hij met een verrekijker binnen in meisjesslaapkamers en noemt hij zijn vriendin een slet nadat ze verteld heeft dat ze seksueel actief is sinds haar twaalfde. Uit:13 Reasons Why (2017-2020) Gespeeld door: Dylan Minnette Nice Guys worden anno 2020 net iets minder verdragen, maar af en toe duikt er nog een exemplaar op in de hedendaagse popcultuur. Clay Jensen bijvoorbeeld, een verlegen tiener die zich na de zelfdoding van zijn crush Hannah op zowat iedereen wil wreken. Niet geheel onbegrijpelijk gezien zijn trauma. Alleen is hij zelf ook niet altijd zo'n aangename jongen. Hij durft meisjes niet te vertellen dat hij verliefd op hen is, maar verwijt hun vervolgens wel dat ze met iemand anders naar bed gaan. Hij behandelt de mensen in zijn omgeving, inclusief de geest van Hannah, als een stuk stront. En zijn goede daden hebben vaak meer te maken met zelfingenomenheid dan onbaatzuchtigheid. Uit: Friends (1994-2004) Gespeeld door: David Schwimmer Fans van Friends zullen het niet graag horen, maar ook Ross is gediagnosticeerd met het Nice Guy-syndroom. De paleontoloog lijkt een sympathieke knul, met zijn koddige grapjes, ongemakkelijk geflirt en obsessie met dinosaurussen, maar achter die façade van onschuld schuilt verontrustend gedrag. Zo richt hij als tiener de I Hate Rachel Green Club op, enkel en alleen omdat Rachel hem niet ziet staan. Wanneer ze later toch een koppel worden, duikt hij na een ruzie in bed met een andere vrouw omdat ze volgens hem nu eenmaal 'on a break' waren. Verder laat hij zich geregeld betrappen op homofobe uitspraken, is hij extreem jaloers, verbiedt hij zijn zoon om met een barbiepop te spelen, dumpt hij een vrouw omdat ze zich kaal scheert en begint hij een relatie met een van zijn studenten. Uit: Gossip Girl (2007-2012) Gespeeld door: Penn Badgley Penn Badgley is zo geliefd dat hij zelfs liefdesverklaringen ontvangt wanneer hij een seriemoordenaar speelt in de Netflix-reeks You. Zijn rol als outsider Dan 'Lonely Boy' Humphrey is minder gewelddadig, maar haast even problematisch. Zes seizoenen lang kijkt hij neer op de geprivilegieerde medestudenten met wie hij nochtans bevriend is. Terwijl zij Chanel-handtassen kopen en machtsspelletjes spelen, zit Dan met zijn neus in zijn schoolboeken, citeert hij Oscar Wilde en zucht hij dat hij arm is, ook al woont hij in een hipsterappartement en gaat hij naar een peperdure privéschool. Dat hij een klootzak is, lijkt niemand te beseffen. Hij schrijft een roman waarin hij zijn familie, vrienden en de liefde van zijn leven de grond in boort. Hij negeert zijn lief tijdens een trio en heeft niet eens door dat ze uit bed valt. En hij blijkt als Gossip Girl vreselijke roddels te verspreiden over al zijn naasten. Dan Humphrey is het type waar u in het dagelijkse leven met een boog omheen loopt. Uit: (500) Days of Summer (2009) Gespeeld door: Joseph Gordon-Levitt Zelfs Gordon-Levitt is geen al te grote fan van Tom. 'Ik zou iedereen die een crush heeft op mijn personage aanraden om de film te herbekijken en te onderzoeken hoe egoïstisch hij is', aldus de acteur aan Playboy. Lang hoeft dat onderzoek niet te duren. Even recapituleren: Tom wordt halsoverkop verliefd op Summer (Zooey Deschanel) omdat ze fan is van The Smiths. Sowieso niet de meest solide basis voor een relatie, maar daar komt nog eens bij dat Summer geen vaste relatie wil. Tom besluit dat te negeren, ontwikkelt een milde obsessie voor Summer en probeert haar ongevraagd te kneden naar zijn romantisch ideaalbeeld. Om de een of andere reden vond het gros van de fans Tom de perfecte man.