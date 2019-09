De uitstekende nieuwe miniserie Unbelievable gaat over de zoektocht naar een serieverkrachter, maar in het hart ervan zit een verhaal van vrouwelijke moed en veerkracht. En spijtig genoeg is het allemaal ongelooflijk maar waar.

Op 11 augustus 2008 doet Marie Adler, een jonge vrouw uit Lynnwood, Washington, aangifte van een verkrachting. Ze vertelt dat ze de nacht voordien in haar appartement werd gewekt door een man met een mes. Ze werd geblinddoekt, gekneveld en verschillende keren verkracht. De dader droeg een masker en een condoom. Denkt ze. Hij had zelf een blinddoek bij, maar bond haar handen vast met haar eigen schoenveters. Vermoedt ze. Ze heeft achteraf met haar mond de telefoon gegrepen om iemand op te bellen, nog voor ze zichzelf had kunnen bevrijden. Maar ze is niet zeker. Iedere keer als ze haar verhaal doet, zijn de details anders, waardoor de twee mannelijke speurders die haar zaak behandelen, eraan beginnen te twijfelen. Wat ook niet helpt, is dat haar pleegmoeder niet overtuigd is: 'Ik ben een grote fan van Law & Order en had het gevoel dat ze me een aflevering van die reeks...