VRT biedt vanaf het najaar extra content en programma's exclusief voor het net aan op zijn online platform VRT NU. Het gaat vooral om programma's gericht op jongeren, die VRT met het lineaire aanbod nog iets minder goed bereikt.

VRT NU moet hét platform bij uitstek zijn waar iedereen terecht kan voor zijn of haar favoriete verhalen, aldus netmanager van Eén en Canvas Lotte Vermeir, tijdens de voorstelling van het najaar van de VRT-televisiezenders. Steeds meer mensen vinden hun weg naar het platform: in de eerste zeven maanden van 2021 telde VRT NU 91 miljoen starts (men is 91 miljoen keer beginnen te kijken naar een programma, red.), 36 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Hoewel het platform vooral populair blijft bij jongeren, is 15 procent van de kijkers 65 jaar of ouder. 'Dat toont aan dat onze programma's werken voor elke doelgroep. Het komt erop neer om de juiste platformen te gebruiken om hen te bereiken', aldus Vermeir.

Webreeksen

Vanaf dit najaar biedt VRT NU voor het eerst extra programma's aan en content die aansluit bij de televisieprogramma's. Zo is er naast 'Onverwacht', waarin Iluna Planckaert samen met haar moeder op ontdekkingstocht trekt in de wereld van seks en zwangerschap bij haar leeftijdsgenoten, de zesdelige webreeks 'Meer onverwacht', waarin Iluna met seksuologe Lotte Vanwezenmael met jongeren dieper ingaat op thema's als verliefdheid, seksuele geaardheid en sexting.

Comedyreeks 'Match' met in de hoofdrol YouTuber Average Rob vertelt het verhaal van een twintiger die door sportverslaggevers gevolgd wordt die zijn leven voorzien van commentaar. En in 'I aime who I am', een minireeks die aansluit op het thema van de 'Warmste Week' dit jaar, vertellen acht mensen over schoonheidsidealen en de impact ervan op hun gezondheid en zelfbeeld.

In het kader van de reeks 'Kinderen van de migratie' brengt Canvas via VRT NU ook extra verhalen en getuigenissen van jongeren rond migratie.

App op komst

VRT blijft ook verschillende reeksen integraal aanbieden via VRT NU. VRT wil de kijkervaring van VRT NU ook eenvoudiger maken.'We zien dat mensen via Chromecast vaak langer naar VRT NU kijken, aangezien het aangenamer is om op te televisie te kijken dan op een smartphone, tablet of laptop', zegt Vermeir. Daarom wil VRT die ervaring nog vergemakkelijken met een 'first screen app', die gebruikers rechtstreeks op hun smart tv kunnen installeren. In september wordt de app geïmplementeerd op Android TV, in de loop van het jaar en volgend jaar volgen de Telenet TV-box, de Proximus TV-box, Samsung TV en Apple TV.

Tot slot bundelt VRT NU binnenkort ook alle video- en audiocontent in één app, en zal het platform dus ook audio on demand brengen met bijvoorbeeld podcasts.

