2022 wordt het jaar van Daisy Edgar-Jones. De Britse actrice - die u misschien kent als Marianne uit het bejubelde Normal People - is in het komende tv-jaar alomtegenwoordig. Met dank aan Reese Witherspoon.

Op de rand tussen young adult en klassieke liefdesromans situeert zich het werk van Sally Rooney, een literaire sensatie uit Ierland die met Normal People (2018) en Beautiful World, Where Are You (2021) bestsellers beet heeft. De schrijfster werkte mee aan de verfilming van die eerste, een coproductie van BBC Three en de Amerikaanse betaalzender Hulu die de nuances van de roman overeind houdt. In twaalf intense episodes volgen we Connell Waldron (Paul Mescal) en Marianne Sheridan (Daisy Edgar-Jones) van hun laatste jaar aan de middelbare school in een klein Iers stadje, waar ze aarzelend en stiekem toenadering tot elkaar zoeken, tot hun universiteitsjaren in Dublin. Paul Mescal speelde in Normal People zijn eerste tv-rol. Hij ging met verschillende prijzen lopen en veroverde als de empathische sportheld Connell niet alleen het hart van Marianne, maar ook dat van de Amerikaanse zangeres Phoebe Bridgers - ze maakten hun relatie eerder deze maand officieel. Zijn onmiskenbare star quality verbleekt echter naast die van zijn 23-jarige tegenspeelster Daisy Edgar-Jones. Haar personage Marianne heeft een grote mond, grote ogen en een piepklein hartje, maar wie is zij? Doorgewinterde tv-junkies hebben Daisy wellicht al eens gezien. Ze stond op haar zeventiende in de herneming van de populaire Britse dramady Cold Feet en speelde naast Gabriel Byrne in War of the Worlds. Edgar-Jones groeide op in de welgestelde Londense wijk Muswell Hill als enig kind van een Noord-Ierse moeder en Schotse vader. De eerste was in de jaren negentig actief als monteur van tv-series, de tweede is een hoge pief bij de Britse zender Sky en lag in 2000 mee aan de basis van de Britse Big Brother. Als vijfjarige debuteerde ze in het schooltheater en als tiener werd ze toegelaten in het National Youth Theatre, waar onder meer Helen Mirren, Chiwetel Ejiofor en Daniel Day-Lewis hun eerste stappen hebben gezet. Als de biografie van Edgar-Jones tot hiertoe enigszins vertrouwd aanvoelt, dan is dat niet zo vreemd. Net als Phoebe Waller-Bridge (Fleabag, Killing Eve), Emma Corrin (The Crown), Emerald Fennell (Promising Young Woman) en andere recente Britse powervrouwen combineert ze een geprivilegieerde afkomst met grote intelligentie en een onwaarschijnlijke bevlogenheid. Zelfs in haar vrije tijd geeft ze blijk van een enorme drive: volgens Vogue vult ze die met lezen, tentoonstellingen en dagelijkse yoga-video's. Aan talkshowhost Jimmy Fallon vertelde ze dan weer dat ze naar platen van Al Green luistert en dat haar vaders exemplaar van Pink Floyds TheDark Side of the Moon haar heel dierbaar is: 'Er zitten krassen op die de plaat uniek maken. Niemand hoort de muziek op precies dezelfde manier als wij.' Zin voor poëzie heeft ze dus ook. En dat valt op. Na het succes van Normal People, dat in het voorjaar van 2020 zowel in Engeland als in de States een grote lockdownhype werd, kwam Edgar-Jones in het vizier van Reese Witherspoon. De Amerikaanse actrice is gek op boeken - ze heeft net als Oprah Winfrey een eigen boekenclub - en maakte van literatuurverfilmingen (Gone Girl, Big Little Lies) een speerpunt van haar succesvolle productiemaatschappij Hello Sunshine. In het volgend voorjaar te verschijnen Where the Crawdads Sing, naar de gelijknamige New York Times-bestseller van Delia Owens, speelt Edgar-Jones de hoofdrol. 'Ik heb Reese nog niet ontmoet, maar we hebben na mijn casting wel een korte e-mail uitgewisseld', vertelde ze trots aan het modeblad Elle. 'Ik ben al jaren een grote fan. Haar focus op sterke vrouwen, die zich zowel voor als achter de camera manifesteert, fascineert me enorm. Ik ben blij dat ik daarvan deel mag uitmaken.' Dat is nog een punt van overeenkomst met haar Britse collega's: een vanzelfsprekend feminisme dat zich minder in grote woorden dan in daden uit. Het bepaalde voor een deel ook haar keuze voor Normal People. Die reeks werd naast Sally Rooney geschreven door Alice Birch, een toneelschrijfster die ook voor Succession werkte. De helft van de afleveringen werd geregisseerd door Hettie Macdonald, een betrouwbare kracht uit de Britse tv-wereld, en ook een vrouw. Edgar-Jones haalde haar rollen in Normal People en Where the Crawdads Sing op exact dezelfde manier binnen: met een auditietape die ze op de set van War of the Worlds inblikte met behulp van haar tegenspeler Bayo Gbadamosi. 'Arme Bayo', zegt ze daarover. 'Nu ik weet hoeveel geluk hij me brengt, zal ik hem voor elke auditie moeten inschakelen.' Geen idee of Gbadamosi ook haar sparringpartner was voor Fresh, een thriller over de gevaren van daten anno 2021 die haar deze lente tegenover Sebastian Stan (The Winter Soldier) plaatst. Wij kijken intussen vooral uit naar alweer een boekverfilming: Under the Banner of Heaven is een miniserie gebaseerd op het gelijknamige non-fictieboek van Jon Krakauer (Into the Wild) die ergens volgend jaar verschijnt. Geloof ons: tegen eind 2022 is Daisy Edgar-Jones een ster.