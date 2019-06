Vanaf dit weekend is de dystopische reeks opnieuw te zien in ons land.

In 1984 stelde de Amerikaanse president Ronald Reagan zich kandidaat voor een tweede ambtstermijn. De klassiek geworden reclamespot uit zijn campagne begon met de woorden 'It's morning again in America' en somde vervolgens alle verdiensten van de reaganomics op: lage werkloosheid, lage inflatie, veel huwelijken en geboortes, iedereen blij. De bijbehorende beelden toonden een zonnig, welvarend land en Reagan werd opnieuw verkozen.

Op 4 februari van dit jaar hoorden de miljoenen kijkers van de Super Bowl die 'It's morning again in America'-lijn opnieuw, maar dan gemonteerd op beelden van het derde seizoen van de populaire tv-serie The Handmaid's Tale. Op het einde van de nauwelijks een halve minuut durende teaser werd de vaderlijke voice-over vervangen door de stem van hoofdrolspeelster Elisabeth Moss: 'Wake up America. Morning's over.' Een briljant staaltje marketing dat naar de dark side van de door Reagan voorgestane maatschappij wees, maar je vraagt je af of de makers zich de moeite niet hadden kunnen besparen.

The Handmaid's Tale is gebaseerd op een donker toekomstvisioen van de Canadese schrijfster Margaret Atwood, die in het gelijknamige boek uit 1985 - één jaar na de herverkiezing van Reagan - Gilead in het leven riep, een totalitaire staat vol godsdienst, intolerantie en vooral vrouwenhaat.

De serie heeft het boek na één seizoen losgelaten, maar blijft met de zegen van Atwood de staat en de personages verder verkennen. De promotie wordt intussen verzorgd door Donald Trump. Het rode gewaad van The Handmaids - dienstmaagden die in het door onvruchtbaarheid geteisterde Gilead voor de productie van baby's moeten zorgen - dook na zijn verkiezing op in protestmarsen. Zijn beleid en de uitspraak 'Grab 'em by the pussy' gaven het tweede seizoen vleugels. En de afgelopen weken voerden zijn vrienden campagne voor jaargang drie door de abortuswetgeving in verschillende zuidelijke Amerikaanse staten veertig jaar terug te draaien. Onbetaalbare reclame voor een reeks die na een unaniem bejubeld eerste seizoen de kritiek kreeg dat het vervolg te veel geweld, folteringen en uitzichtloze ellende liet zien. Jaargang drie belooft daarom het jaar van de wraak te worden, met een door June (Moss) geleide revolutie tegen de powers that be.

Men moest er toch iets op verzinnen om de realiteit een stap voor te blijven en niet te verglijden van dystopie in realistisch drama.