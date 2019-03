Tv-tip: Franco's slachtoffers smeken om gerechtigheid, ook veertig jaar na zijn dood

Spreken is zilver, zwijgen is goud? Niet voor de slachtoffers van het Franco-regime (1939-1975) die het bloedige verleden van Spanje overal met zich meedragen: de ene stond een baby af of werd gemarteld, de andere hoopt al jaren de stoffelijke resten van een geliefde in een massagraf te vinden.

Waarom klinkt veertig jaar na de dood van dictator Franco hun roep om gerechtigheid luider dan ooit? Omdat ze moesten zwijgen door de amnestiewet van 1977, die nog altijd van kracht is. Die zorgde er niet enkel voor dat politieke gevangenen van Franco vrijkwamen maar ook dat diens handlangers vrijuit konden gaan dankzij El pacto del olvido, een clausule die zegt dat je het verleden moet laten rusten. Dat is moeilijk als Franco's beul, Antonio González Pacheco, zorgeloos door de straten van Madrid struint. Dat wordt héél duidelijk in de gesprekken die filmmakers Robert Bahar en Almudena Carracedo in deze docu voeren.