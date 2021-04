Vorige zomer kon u een tent opslaan op De Kemping, een kampeerweide in Geel die werd opgebouwd door negen langdurig werkzoekende jongeren. Zij werden bijgestaan door Tijs Vanneste, bekend als één helft van Van Echelpoel, het duo achter de Kempische hit Ziet em duun. De docureeks De Kemping legt hun traject naar de arbeidsmarkt vast.

Tijs Vanneste: Het is oprechte tv. De samenwerking met De Chinezen, het productiehuis dat hiervoor contact met me had opgenomen, was een match made in heaven. Ik kon een forum bieden aan gasten die in de problemen zitten en om wat voor reden dan ook niet meekunnen met de grote meerderheid. Ik wilde zelf toezien op de selectie en een brede waaier blootleggen: van mensen met autisme en ADHD tot jongeren met een drugsproblematiek of een migratieachtergrond. Worden deze mensen nog te vaak in een hoekje gedrumd door onze prestatiemaatschappij? Vanneste: Ze verzuipen in tabellen. Instanties werken voortdurend met doelstellingen, quota en scores, maar je kunt niet iedereen onderverdelen in tabellen. De maatschappij vergeet soms dat mensen individuen zijn, elk met een eigen achtergrond en verhalen. Het is niet omdat je slecht scoort op de ene test, dat je niet goed kunt scoren op een andere. Mijn ultieme doel is dat jonge gasten die zich anders voelen zich in de deelnemers herkennen én dat bedrijfsleiders inzien dat ze opnieuw op menselijk niveau moeten werken. De Kemping sluit aan bij jouw leefwereld. Niet veel mensen weten dat je een verleden hebt in de sociale secto. Vanneste: Toen ik nog schoolliep heb ik vrijwillig gitaar- en tekenles gegeven in gevangenissen. Vervolgens heb ik vier jaar therapie gegeven aan geïnterneerden in de gevangenis van Merksplas. Dan ben ik overgestapt naar het buitengewoon onderwijs, waar ik tien jaar tekenles gaf. Tot ik vastbenoemd werd en besloot mijn jeugddroom na te jagen: tatoeëren en muziek maken. Het showbizzwereldje an sich interesseert me op zich weinig. Ik wil iets kunnen doen voor anderen. Daarin schuilt de grootste voldoening.In coronatijden een camping op poten zetten lijkt me niet evident. Hebben jullie problemen ondervonden? Vanneste: Elke meevaller en tegenslag zit in het programma. Niet alleen zijn de deelnemers op hun grenzen gebotst, ook corona was onberekenbaar. In augustus, een week voor de camping openging, schroefde de Antwerpse gouverneur Cathy Berx alle versoepelingen terug en mocht niemand in of uit de provincie. Die confrontatie zit ook in het programma. Ben jij zelf een fervente kampeerder? Vanneste: Ik ben geen man van de hotels. Bij kamperen moet je zelf je plan trekken, en dat vind ik charmant. Ik ging vroeger altijd met mijn ouders kamperen in Zuid-Frankrijk. Mijn zware uitgaansjaren liggen ver achter me. Tegenwoordig doe ik niets liever dan een vuurkorf aansteken en met vrienden in de tuin wat drinken en zeveren. (lacht)