Tv-festival 'Are You Series?' pakt uit met Belgische fictie en Elena Ferrante

Are You Series? is tot nader order het enige televisieseriefestival dat ons land rijk is, en de kans is klein dat daar de komende jaren verandering in komt. Tv is een miljardenbusiness geworden waarin enkele grote spelers het voor het zeggen hebben, en we weten allemaal waar Netflix u het liefste heeft: in de sofa. Bozar lost het één en ander op door stevig in te zetten op binnenlandse producties. Als u weet dat ze tegenwoordig tot in Londen colloquia organiseren over Belgische tv-series, is dat zo gek nog niet.

Are You Series? opent met de eerste twee afleveringen van Ennemi public 2 (10/12), om later in de week uit te pakken met de eerste twee episodes van Over water (14/12) en De dag (15/12). Over water, de fictiereeks van Tom Lenaerts en Knack Focus-columnist Paul Baeten Gronda, wordt twee dagen voor de grote première op Eén gepresenteerd in aanwezigheid van de makers. De dag komt bij ons begin 2019 eindelijk op een open net (Vier), al is het maar de vraag of niet iedereen de serie intussen gezien heeft. Indien niet: de eerste aflevering, waarin het politieapparaat zich na de aankondiging van een bankoverval op gang trekt, is een strak geregisseerde ouverture -- getekend: Gilles Coulier -- die op het grote scherm ongetwijfeld nog aan kracht zal winnen.

In snelheid gepakt

Voorproefjes zijn er ook van My Brilliant Friend (16/12), naar de succesroman L'amica geniale van Elena Ferrante, Bullets (16/12) en State of Happiness (11/12), die alle drie binnenkort op Canvas of in PlayMore te zien zijn. U leest er hier op dat moment vanzelfsprekend alles over, dus laten we er nog twee minder voor de hand liggende parels uitpikken.

Het Israëlische Miguel (15/12) viel dit jaar in de prijzen op Canneseries en vertelt het verhaal van een homoseksuele Jood die naar Guatemala reist om daar een jongetje te adopteren. Bedenker Tom Salama baseerde de reeks meer dan een klein beetje op zijn eigen leven: het hoofdpersonage heet Tom, de jongen -- net als Salama's eigen adoptiezoon -- Miguel.

Lumière ten slotte, onze vaste dealer van Scandinavische stuff, brengt naast het eerder vermelde Bullets en State of Happiness ook de tweede jaargang van Ride upon the Storm (12/12) mee. Bedenker Adam Price, het brein achter Borgen, boort in zijn ambitieuze nieuwe reeks het thema religie aan. Met de uitstekende Lars Mikkelsen in de rol van geestelijke in wiens twee zonen we van verre Kaïn en Abel herkennen. Goeie stuff, al is het jammer dat seizoen 1 nooit tot bij ons geraakt is. Snel even rechtzetten op Lumièreseries.com en dan naar Brussel. De Heer zij met u, op voorwaarde dat u in eerste klasse reist.