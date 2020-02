DPG Media en Telenet, de twee grote commerciële tv-bedrijven in Vlaanderen, beginnen samen een nieuwe streamingdienst in de strijd tegen de globale mediareuzen. Evident is het niet, maar de twee concurrenten hebben nauwelijks een andere keuze.

Voor alle duidelijkheid: het feit dat er een Vlaamse Netflix komt, als alles goed gaat dit najaar nog, is geen nieuws. DPG Media, het moederbedrijf van VTM, kondigde dat drie weken geleden al aan en schreeuwt eigenlijk al sinds de zomer van 2018 van de daken dat het een betalende streamingdienst wil beginnen. Dat maakt ook van de timing, najaar 2020 en dus vrij snel, geen grote verrassing.Wat wel opvalt, is dat Telenet, de eigenaar van onder meer Vier, zal meewerken. Het bedrijf van CEO John Porter wordt zelfs voor de helft eigenaar van het Vlaamse Netflix. Nochtans was het diezelfde Porter die het idee van een Vlaamse Netflix van meet af aan torpedeerde. Begin dit jaar zei hij nog in Knack: 'Vlaanderen is volgens mij te klein en dus is een Vlaamse Netflix gewoon te duur. Netflix zelf heeft meer dan honderd miljoen klanten over de hele wereld en toch lijdt het ieder jaar een miljard dollar verlies.' Bovendien stonden Telenet en DPG elkaar de afgelopen jaren een paar keer naar het leven, vertelt mediaspecialist Tom Evens (UGent). 'Telenet wilde haar klanten de mogelijkheid aanbieden om reclame door te spoelen, DPG was tegen. Telenet nam SBS over (het bedrijf achter Vier en Vijf, nvdr.), DPG was tegen. Niet onlogisch: het zijn de twee grote commerciële televisiebedrijven in Vlaanderen en dus concurrentie.''We hebben altijd gezegd dat we er over wilden praten, maar enkel als er een goed businessmodel achter zat', zegt Stefan Coenjaerts, directeur Corporate Communications van Telenet, vandaag. 'We denken dat we dat nu te pakken hebben.'Maar er is nog een derde hond in het televisionele kegelspel, de VRT. De openbare omroep kreeg van de Vlaamse regering de taak om mee te werken aan een Vlaamse Netflix, maar lanceert de dienst nu niet mee. Voor minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) is dat niet noodzakelijk een probleem: 'De VRT kan later ook nog een samenwerking opzetten met het nieuwe platform.' Dat beaamt VRT-woordvoerder Hans Van Goethem in een reactie: 'De VRT stelt tevreden vast dat meerdere spelers elkaar gevonden hebben in een samenwerking voor een Vlaamse streamingdienst met lokaal en internationaal aanbod. Alleen een breed gedragen initiatief kan immers succesvol zijn en bijdragen tot de versterking van het Vlaamse ecosysteem tegenover de grote druk van internationale spelers. VRT staat open voor samenwerking met dit initiatief.'Volgens Porter en Kris Vervaet, CEO van DPG Media, zijn er trouwens al gesprekken geweest met de VRT. Die verliepen zeer positief. 'Niet alleen de partners en de consumenten gaan hiervan profiteren, maar de hele sector zal betrokken zijn', zegt Porter. Professor Evens stipt bovendien aan dat de inbreng van de VRT in de bedrijfsstructuur van de streamingdienst het dossier voor de mededingingsautoriteit nog moeilijker had gemaakt. Die moet de joint venture tussen Telenet en DPG namelijk nog goedkeuren. Mocht de VRT ook nu al mee in het bad zitten, zou het monopolie om de hoek hebben geloerd. DPG en Telenet mogen hun samenwerking dan wel met de nodige bombarie hebben aangekondigd, de modale kijker weet op dit moment nog altijd nauwelijks meer dan pakweg een halfjaar geleden. Zelfs een naam heeft de nieuwe streamingdienst nog niet gekregen.Ook over het aanbod is er nog veel onduidelijkheid. Het wordt in elk geval meer dan fictie: ook programma's als De mol en Blind getrouwd kunnen, al dan niet in preview, een plaats krijgen. Dat zowel DPG als Telenet de laatste jaren veel in fictie hebben geïnvesteerd, is niettemin hoopgevend. Dat laatste bedrijf wordt door de regering verplicht om te investeren in Vlaamse fictie, wat de laatste jaren onder meer Chaussée d'Amour, Gent West en vooral De dag opleverde. DPG van zijn kant schermt met De bende van Jan De Lichte, een historische reeks met Stef Aerts en Matteo Simoni die al heel lang op de plank ligt, en haalde in de laatste subsidieronde van het Vlaams Audiovisueel Fonds geld op voor maar liefst negen series, waaronder een reeks over Dani Klein. Wat wanneer te zien zal zijn, is een raadsel, te meer omdat VTM onlangs ook nog een tweede lineaire zender lanceerde die ook moet worden gevuld. Aan de kant van Telenet is er nog een groot inhoudelijk vraagteken: HBO. Vandaag zijn alle series van de Amerikaanse betaalzender achter Big Little Lies en Game of Thrones ook te zien op Play, maar de deal moet volgens Coenjaerts nog worden heronderhandeld. Niet onbelangrijk, want Porter zei op de persconferentie dat die internationale topfictie nodig is om de streamingdienst levensvatbaar te maken.Blijft nog één hamvraag open: hoeveel zal het Vlaamse Netflix kosten en is dat een bedrag dat mensen ook willen betalen? Op de persconferentie werd gesproken over twee versies: een die in de buurt komt van 10 euro per maand en een premiumversie die qua prijs zou uitkomen bij een abonnement op Play More, zo'n 25 euro per maand. Maar bijna een derde van de Vlamingen is al geabonneerd op het echte Netflix en slechts een minderheid laat zijn klassieke kabelabonnement daarvoor vallen, wees de laatste uitgave van het Digimeter-onderzoek al uit. Bovendien wordt in juni Disney+ gelanceerd in België, een streamingdienst die vooral bij jonge gezinnen een groot potentieel heeft. 'Disney krijgt op zijn minst een paar maanden tijd om zich te settelen in Vlaanderen voor DPG en Telenet eraan beginnen', stelt Evens vast. 'Voor het Vlaamse Netflix dreigt een lastige start. Daarmee wil ik het idee absoluut niet afschieten. Ik ben al blij dat er wat beweegt. In de strijd tegen techgiganten als Netflix, Facebook en Amazon is geen initiatief het slechtst denkbare initiatief. Maar ik wil niet gezegd hebben dat het Vlaamse Netflix er effectief dit najaar komt, zoals beloofd. Zie dit als een intentieverklaring.'