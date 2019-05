Tomas De Soete over zijn nieuwe fictiereeks: ''Het was snel duidelijk: Bent Van Looy moest eraan'

De glazen bol waar de Knack-redactie nu al de verkiezingsuitslagen in kan lezen, vermeldt ook dat zanger Bent Van Looy volgende woensdag vermoord zal worden teruggevonden in een visvijver die eigendom is van radio- en tv-figuur Tomas De Soete. Tenminste, dat is het geval in de 'fake true crime'-reeks Fiskepark, die net als onze nationale politiek rakelings langs de realiteit fietst.