De Amerikaanse acteur Tom Hanks zal op de dag van de beëdiging van Joe Biden als president een op alle grote networks simultaan uitgezonden programma presenteren.

Onder meer hardrockgroep Bon Jovi en popidool Justin Timberlake zouden daarbij van de partij zijn.

Het programma is een initiatief van het comité voor de inauguratie van Biden en vervangt de traditionele festiviteiten die moesten wijken vanwege corona en veiligheidsoverwegingen.

In 2009 zongen Aretha Franklin, Bruce Springsteen, U2, Shakira en Stevie Wonder bij de inauguratie van Barack Obama. Vier jaar later kon hij rekenen op Beyoncé om de nationale hymne te zingen.

In 2017 moest Donald Trump zich tevreden stellen met een tweede of derderangskeus want de showbusiness had weinig appreciatie voor de Republikeinse miljardair.

De uitzending kreeg de naam 'Celebrating America' en is onder meer te volgen op CNN en het YouTubekanaal van het comité. Ze loopt plaatselijk in prime time, van 20.30 tot 22.00 uur aan de oostkust.

