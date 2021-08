Voormalig MNM-dj TomDeCock neemt ruim een jaar na zijn afscheid bij de VRT-hitzender een nieuwe start bij Qmusic. Ook Regi Penxten en de Nederlandse top-dj Armin van Buuren versterken vanaf maandag 30 augustus de programmatie van Qmusic, meldt de zender maandag in een persbericht.

TomDeCock zal vanaf 30 augustus tussen 22.00 en middernacht 'Club DeCock' presenteren. Hij doet dan van maandag tot donderdag. "Ik heb tijdens een heerlijk sabbatjaar alles gedaan wat ik me had voorgenomen: een nieuw boek schrijven, een veel te aanwezige vake zijn voor mijn dochter, experimenteren met podcasts en digitale media.

Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan", zegt DeCock er zelf over. QMusic versterkt ook het weekend. Dj Armin van Buuren sluit vanaf 3 september elke vrijdag van 22.00 tot middernacht de werkweek af de 20 beste clubtracks ter wereld in 'Worldwide Club 20'.

En ook Regi Penxten krijgt een eigen radioprogramma op Qmusic. Hij trekt vanaf 4 september tussen 18.00 en 20.00 uur de zaterdagavond flink op gang met 'Radio Regi'. (Belga)

TomDeCock zal vanaf 30 augustus tussen 22.00 en middernacht 'Club DeCock' presenteren. Hij doet dan van maandag tot donderdag. "Ik heb tijdens een heerlijk sabbatjaar alles gedaan wat ik me had voorgenomen: een nieuw boek schrijven, een veel te aanwezige vake zijn voor mijn dochter, experimenteren met podcasts en digitale media. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan", zegt DeCock er zelf over. QMusic versterkt ook het weekend. Dj Armin van Buuren sluit vanaf 3 september elke vrijdag van 22.00 tot middernacht de werkweek af de 20 beste clubtracks ter wereld in 'Worldwide Club 20'. En ook Regi Penxten krijgt een eigen radioprogramma op Qmusic. Hij trekt vanaf 4 september tussen 18.00 en 20.00 uur de zaterdagavond flink op gang met 'Radio Regi'. (Belga)