Seizoen twee van De Kemping mocht geen herhaling van het eerste worden. Dat betekent niet enkel dat de camping ditmaal in Dessel opgezet werd in plaats van in Geel, maar ook dat er met een andere groep mensen werd samengewerkt.

'We wilden met dit tweede seizoen niet nog eens hetzelfde doen', zo benadrukt muzikant-tatoeëerder Tijs Vanneste (alias Jef Van Echelpoel), die vorig jaar met negen werkloze jongeren een camping uit de grond stampte in De Kemping, al meteen. 'Met gelijkaardige mensen zou het voor mij niet langer oprecht aanvoelen.'

Daarom heb je deze keer onder meer oudere werkzoekenden aangenomen?

Tijs Vanneste: Inderdaad, maar vooral ook mensen die met andere, minder zichtbare problemen kampen: een spierziekte, een moeilijke thuissituatie, een autismespectrumstoornis... We willen dat de kijkers zich nu nog meer in hen kunnen herkennen. Tijdens de sollicitatiegesprekken heb ik daar alvast hard op gelet. Maar pas als je echt aan het project begint, merk je hoe de groep in elkaar zit, hoe iedereen openbloeit en zijn plek vindt.

Nog een verandering: de camping is verkast van Geel naar jouw thuisbasis Dessel.

Vanneste: Aanvankelijk was het de bedoeling dat we naar Beerse zouden trekken, maar dat voelde niet juist. Ik moest drie bruggen over om daar te raken - in de Kempen betekent dat zoveel als een compleet andere wereld. (lacht) Toen ben ik dus in paniek bij wat bevriende boeren gaan aankloppen en zo kwamen we op een fantastische locatie in mijn dorp uit.

Hoe belangrijk is die Kempense setting voor jou?

Vanneste: (denkt na) Ik zou het programma wel elders kunnen maken. Stel dat er ooit een derde reeks komt, dan is dat misschien wel de juiste uitdaging voor mij. Mijn eigen comfortzone eens verlaten en de camping in een stedelijke omgeving optrekken. Maar voor volgende zomer gaat dat niet zijn. Eerst wil ik nog eens op verlof met het vrouwke en mijn klein mannen. Die hebben mij de afgelopen twee zomers amper gezien. Want fuck, man, zo'n camping is twee maanden lang van acht uur 's ochtends tot een kot in de nacht werken.

Was het nu drukker op De Kemping? Door het eerste seizoen is ze bekender. Bovendien waren de coronaregels minder streng dan bij de eerste editie.

Vanneste: Ja, tijdens de week zaten we op 200 à 250 mensen. Maar nu deden we in het weekend de deuren ook open. Zonder cameraploeg. Daar kwam enorm veel volk op af. Daar ben ik weggebleven. Anders had ik toch maar voor selfies moeten poseren. Niets voor mij!

