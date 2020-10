Met The Babysitter: Killer Queen, A Babysitter's Guide to Monster-Hunting en The Baby-Sitters Club, alle drie te zien op Netflix, beleeft de fictieve babysitter momenteel hoogdagen. Al zouden we onze kinderen niet bij elk exemplaar achterlaten.

Betrouwbaarheidsgehalte Uitstekend. Oké, ze zijn onervaren en hebben met hun dertien lentes in feite zelf nog een babysitter nodig. Maar Kristy, Mary Anne, Claudia, Stacey en Dawn nemen hun taak zo serieus dat uw kind allicht nooit een gemotiveerder oppasser heeft gekend. Vraag hen alleen niet om te babysitten op andere dertienjarigen. Kan wat ongemakkelijk zijn. Betrouwbaarheidsgehalte Dat van een crimineel. In de aflevering Some Enchanted Evening gaan Homer en Marge op date. De kinderen laten ze achter bij ene Ms. Botz, een bokkige vrouw met een kort pittig kapsel. Al snel komen Bart en Lisa er via een aflevering van America's Most Armed and Dangerous achter dat Ms. Botz in werkelijkheid de Babysitter Bandit is, een ontsnapte crimineel die kinderen vastbindt om vervolgens het huis te plunderen.Betrouwbaarheidsgehalte Het summum van de babysitters. Ze is lief, kan toveren, vliegt rond met een paraplu, doet al eens een vocaal duet met een roodborstje en houdt er een verdedigbare opvoedingsstijl op na. Mary Poppins is de ultieme babysitter. Enig minpuntje: uw kinderen zullen u achteraf veel minder cool vinden. Betrouwbaarheidsgehalte Onbestaande, Rudds aaibaarheid ten spijt. Zoals dat gaat bij Amerikaanse komedies uit de vroege nillies, loopt er in Wet Hot American Summer al billenkletsend heel wat mis. Aan de zijde van Bradley Cooper en Amy Poehler speelt Rudd een compleet incompetente begeleider van een Joods zomerkamp. Het ontbreekt hem daarbij aan enige verantwoordelijkheidszin, hij is vooral met zichzelf bezig en laat op een bepaald moment een kind verdrinken omdat hij aan het kussen is. Hij lijkt dat minder erg te vinden dan dat zijn partner naar hamburger smaakt. Betrouwbaarheidsgehalte Prima, ondanks de omstandigheden. Toegegeven, haar babysitsessie loopt niet al te best af. Maar Curtis kan het ook niet helpen dat ze wordt gestalkt door een gemaskerde psychopaat. Bovendien is ze dankzij haar opmerkzaamheid, verantwoordelijkheidszin en dapperheid de enige babysitter die het overleeft én ze brengt de kinderen in veiligheid. Als uw dorp wordt geteisterd door een moordenaar, kunt u dus maar beter Curtis inschakelen. Betrouwbaarheidsgehalte Ietwat ongeloofwaardig, maar rechtschapen. Kelly wordt gevraagd om op Halloween op ene Jacob te passen, maar wordt diezelfde avond nog gerekruteerd door een internationale geheime babysittersorganisatie die de mensheid tracht te redden van monsters. Ze gaat daar vrij goed mee om. (Een tip aan alle babysitters: ga nooit babysitten op Halloween. Loopt nooit goed af.) Betrouwbaarheidsgehalte Vicky is een psychopaat. Geen twijfel mogelijk. Geen idee hoe u deze Nickelodeon-reeks hebt verwerkt, maar wij worden nog af en toe badend in het zweet wakker, uit angst dat Vicky ons zal birren. Die babysitter van Timmy is de verpersoonlijking van het kwaad. Ze loopt continu rond met een sardonische grijns op haar gezicht, noemt Timmy te pas en te onpas een twerp en haalt haar plezier uit het molesteren van kinderen. Jeugdtrauma's gegarandeerd. Betrouwbaarheidsgehalte Meer dan u zou denken. Allicht de meest verrassende naam in dit lijstje. Wij zouden in ieder geval even schrikken wanneer een kale bodybuilder van eind de dertig zich als babysit aanmeldt. Gelukkig komen die spieren goed van pas wanneer er plots ninja's uw woonkamer binnenvallen. Betrouwbaarheidsgehalte Dat van een sekteleider. Bee is een uiterst sympathieke babysitter. Alleen nodigt ze zodra uw kind slaapt haar satanische sekte uit om samen gezellig mensen uit te moorden en bloed van onschuldige zieltjes te verzamelen. Vervolgens vernietigt ze alle bewijsmateriaal, waardoor u de getuigenissen van uw kind niet serieus neemt en het naar een psychiatrische instelling stuurt. Niet bepaald bevorderlijk voor de familieband. Betrouwbaarheidsgehalte Het is en blijft een hond. Serieus. Het is niet omdat u uw sint-bernardshond een gek hoedje opzet, dat het oké is om het lot van uw kinderen in zijn poten te leggen.