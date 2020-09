In het mysterieuze The Third Day worden achtereenvolgens Jude Law en Naomie Harris achtervolgd door hun eigen demonen en vreemde eilandbewoners. En ú kunt de loop der dingen mee bepalen.

Bij het huis van vertrouwen dat HBO heet treden de laatste jaren steeds prominenter internationale coproducties op de voorgrond. Met de Italiaanse staatszender Rai werd My Brilliant Friend gemaakt, terwijl de samenwerking met het Britse Sky Atlantic ons al The Young Pope en Chernobyl bracht. Het enige nadeel aan die samenwerkingen is dat ze niet standaard in de deal zitten die Telenet met HBO heeft - en dus ook niet in uw Streamz-abonnement. Dat is wel zo bij The Third Day, een nieuwe samenwerking van HBO met Sky Atlantic. En of we daar blij mee zijn. The Third Day is in drie stukken gekapt, die elk de naam van een seizoen meekregen. In het eerste segment van drie afleveringen, Summer, zien we hoe Sam (Jude Law) op een mysterieus eiland verzeild raakt op het moment dat er een zomerfestival wordt georganiseerd. In Winter, het derde segment, komt ook Helen (Naomie Harris) er terecht, samen met haar twee dochters. Allebei worden ze geplaagd door demonen uit hun verleden, en het eiland lijkt die telkens te weerspiegelen. En hoe zit het met dat middelste segment? Vragen, vragen. Wie de voormalige heartthrob Jude Law eens goed wil zien huilen, met rode neus en alles erop en eraan, heeft al minstens één reden om naar deze reeks te kijken. In het begin van de eerste aflevering treffen we hem aan als een gebroken man. We luisteren mee met een telefoongesprek waaruit blijkt dat hij zware financiële problemen heeft, maar je weet dat zijn verdriet veel dieper zit als je ziet hoe hij even later het T-shirt van een kind - zijn kind? - laat wegdrijven in een beekje. Veel tijd om daarover na te denken is er niet, want in de verschrikkelijk intense scène die daarop volgt redt hij een jong meisje van de dood en brengt hij haar naar huis. Dat huis ligt op een eiland dat enkele uren per dag met het vasteland verbonden is door een weg die bij hoogtij onder water loopt. Een geïsoleerde man komt op een eiland terecht: hoeveel symbolischer wil je het hebben? Vooral in dit eerste deel wordt het eiland echt een personage, één en ondeelbaar met de 93 mensen die het bewonen. Het gegeven van de vreemdeling in een gesloten gemeenschap, dat het altijd goed doet in thrillers, wordt hier maximaal uitgebuit. Werkelijkheid en fantasie vloeien gaandeweg in elkaar over, net als de christelijke en heidense rituelen waarmee de plaatselijke bevolking hun eigen godsdienst hebben gefabriceerd. Als Sam een veelkleurige sprinkhaan vertrapt, komt er een dozijn kleine spinnetjes uitgekropen. En de plaatselijke cafébaas Mr. Martin (Paddy Considine) is tussen al die stugge eilanders een beetje té vriendelijk om goed te zijn. Dat Sam die eerste dag niet op tijd wegraakt en op het eiland moet overnachten, viel te verwachten. Maar dat regisseur Marc Munden uit de weidsheid van het landschap een uitermate beklemmend gevoel van claustrofobie weet te puren, is een mooie, zij het ook ietwat enge verrassing. Een halfjaar later rijdt ook Helen over diezelfde weg die, zoals ze haar oudste dochter vertelt, door de Romeinen werd aangelegd. Hun verblijf op het eiland moet een keerpunt worden, een nieuwe start na een lastig jaar. Net als Sam wordt Helen door trauma's geplaagd, maar zij lijkt bewust naar het eiland te komen, alsof ze er antwoorden zoekt. En dat is niet het enige verschil, want bij aanvang van deel drie lijkt The Third Day een ander soort thriller geworden, die beter aansluit bij het seizoen waarin hij zich afspeelt. Regisseur Philippa Lowthorpe gebruikt hetzelfde landschap om er de eenzaamheid en nietigheid van Helen en haar dochters mee uit te drukken. Het thema hier is misbruik, al wordt niet meteen duidelijk wat er gebeurd is, en het eiland doet er alles aan om Helen daaraan te herinneren. Het lijkt wel of het zich telkens aan het trauma van de bezoeker aanpast. The Third Day is een opmerkelijke, straf geschreven reeks, die vertrouwde thrillerthema's in een verfrissende vorm giet. Er is tussenin ook nog een middelste deel waarmee HBO en Sky Atlantic pas echt vernieuwend kunnen uitpakken. Al is het ook mogelijk dat ze de mist ingaan. Voor Autumn ging bedenker Dennis Kelly (de man achter het bizarre Utopia) een verbond aan met Felix Barrett van Punchdrunk, een Brits theaterhuis gespecialiseerd in iets dat 'immersief theater' heet, een vorm waarbij de toeschouwer zelf keuzes maakt en zelf een rol speelt in wat hij ziet. Op 3 oktober, pal tussen de uitzenddata van het eerste en derde segment, laten ze de kijker (online en via Sky) één dag op het eiland meemaken, tijdens een live-evenement dat in één enkele take wordt gefilmd. U zult er dus Jude Law kunnen ontmoeten, of een grote pint drinken bij Mr. Martin, terwijl u helemaal in het mysterie van dat eeuwenoude eiland wordt ondergedompeld. Hey, misschien bent u wel degene die het mysterie ontrafelt!