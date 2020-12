De superheldenreeks vertelt rake dingen over het Amerikaanse politieke toneel van vandaag (en heeft een vettig kantje).

In de openingsminuten van de eerste aflevering wordt een onschuldige passant tot pulp gelopen door een menselijke snelheidsduivel. Om maar te zeggen dat The Boys al vanaf het begin - het eerste seizoen ging eind juli 2019 in première - de toon klaar en duidelijk zette: dit is geen gewone superheldenfranchise.

In de wereld van The Boys leven gewone mensen en 'supes' naast elkaar. De bekendste, meest krachtige in die tweede categorie zijn The Seven, een X-Men-achtig team onder leiding van Homelander, een blonde Supermankloon en een narcistische psychopaat. Deze superidolen staan onder contract bij Vought, een megacorporatie die met lange tentakels de regie van hun heldendaden stevig in handen houdt en daar op alle mogelijke manieren geld uit klopt. Die onfrisse zaakjes worden uitgespit door The Boys, een bijeengeharkt zootje antihelden. Om maar te zeggen: The Boys is een subversieve satire op het popcornuniversum van superhelden en de uitwassen van de spektakelmaatschappij.

Maar in seizoen twee (dat in september van dit jaar startte) werd de inzet nog verhoogd. Terwijl in de echte wereld de race om het Witte Huis losbarstte en de polarisatie in de Amerikaanse samenleving op de spits werd gedreven, kregen The Seven hulp van een nieuwe kracht: Stormfront, een superheldin met een naziverleden die de massa op haar hand krijgt door op sociale media te fulmineren tegen 'illegalen' en nationalistische gevoelens op te poken. Plots hebben The Seven de mond vol van thoughts and prayers, van witte genocide en pleiten ze voor meer vuurwapens in scholen. Tegelijk vindt Vought een manier om zich een lucratief woke imago aan te meten wanneer de lesbische relatie van Queen Maeve (een soort Wonder Woman) uitlekt. Een geval van seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen The Seven spint het bedrijf om tot een emanciperend meiden-aan-de-topinitiatief.

Macht corrumpeert. Onder ons masker zijn we allemáál disfunctionele speelballen van onzichtbare machten. Ook 'helden' ontsnappen niet aan de waan van de dag. En als het doel hoge kijkcijfers of een groter marktaandeel is, zijn alle middelen toegelaten. Met een beetje mediamanipulatie krijg je immers alles verkocht. En dat alles verpakt in een hoogste entertainende, met spandex bij elkaar gehouden spektakelserie. The Boys is een van de intelligentste en meest relevante series van het jaar. En zo zie je ook eens een superheld in zijn bloot gat, masturberend boven op een wolkenkrabber.

The Boys Nog steeds te zien in Amazon Prime.

