Terry Jones, een van de leden van de Britse comedygroep Monty Python, is overleden op 77-jarige leeftijd. Dat heeft zijn manager gemeld. Jones leed sinds 2016 aan frontotemporale dementie.

Naast Michael Palin, Terry Gilliam, Eric Idle, Graham Chapman en John Cleese, de vijf andere leden van Monty Python, was Terry Jones het minst bekende lid van Monty Python. Zijn bijdrage aan het iconische Britse collectief wordt dan ook vaak onderschat. Maar hij was volgens de anderen wel 'het hart van het programma', speelde de belangrijkste vrouwenrollen (de moeder van Brian bijvoorbeeld in The Life of Brian, met de oneliner 'He's not the Messiah, he's a very naughty boy!') én regisseerde de films (The Holy Grail samen met Terry Gilliam, The Life of Brian en The Meaning of Life alleen).

Naast zijn werk voor Monty Python schreef Jones nog talloze reeksen en boeken zoals The Frost Report, het eerste programma waarvoor de leden van Monty Python samenwerkten. Samen met Michael Palin schreef hij ook The Complete and Utter History of Britain.

Jones is ook mediëvist en maakte enkele reeksen over de middeleeuwen voor de BBC. 'Mijn stelling is dat de middeleeuwse wereld gelijkaardig was aan de onze en dat dezelfde mensen altijd dezelfde mensen zullen misbruiken', zei hij ooit over zijn expertise. 'Menselijkheid verandert niet door de eeuwen heen.'

Op sociale media reageren beroemde Britten en comedians verslagen. 'Wat een prachtig talent, prachtig hart en prachtige ziel', schrijft Stephen Fry op Twitter. Charlie Brooker, de bedenker van Black Mirror, noemt Jones een 'werkelijk genie'. John Cleese bewondert vooral Jones' regie van Life of Brian en noemt het pure perfectie. 'Two down, four to go', voegt hij eraan toe, verwijzend naar het overlijden van Graham Chapman in 1989.

