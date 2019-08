Succession, seizoen 2: nog meer decadentie, nog meer vernederingen

Joost Devriesere Auteur en journalist bij Knack Focus en Knack

Aan subtiliteit hebben de makers van Succession, de bejubelde HBO-serie over een puissant rijke, hatelijke mediafamilie, een broertje dood. In het tweede seizoen gaan ze over the top en sporadisch ook over de kop.

© GF

Het is bijzonder jammer dat Succession vergrendeld zit achter de Telenet Play-betaalmuur, want zo kunnen te weinig kijkers kennismaken met de Roys, met lichtjaren voorsprong de meest antipathieke, moreel ontspoorde familie uit de tv-geschiedenis. In het eerste seizoen van deze bejubelde HBO-serie zagen we hoe Logan Roy (Brian Cox), de bejaarde baas van het mediaconglomeraat Waystar Royco, een trombose kreeg, waarna al in de intensive care een strijd om zijn opvolging ontstond. Een strijd die vooral werd uitgevochten met puntige dialogen en slinkse manoeuvres.

