Na twee jaar in Wachtebeke trekt Studio Brussel naar Kortrijk. Daar zal de radiozender verschillende locaties aandoen en 'gebruik maken van de bestaande dynamiek.'

In de week van 18 tot en met 24 december strijkt Studio Brussel neer in Kortrijk voor De Warmste Week. Dat maakte de radiozender maandag bekend, onder meer door kaartjes te posten in de brievenbussen van alle Kortrijkzanen.

Vorig jaar sloeg StuBru zijn tenten op in provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Ook in De Schorre in Boom was de zender al te gast, nadat ze jarenlang verschillende steden aandeed met het Glazen Huis.

Deze keer beperkt Studio Brussel zich niet tot één locatie in de stad, zegt nethoofd Jan Van Biesen. 'De hele stad Kortrijk wordt onze standplaats. We gaan naar de mensen en maken gebruik van de bestaande dynamiek van de stad.' Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD/Team Burgemeester) toont zich in een persbericht alvast enthousiast: 'De inzet is duidelijk: we gaan alle Kortrijkzanen, organisaties en verenigingen massaal mobiliseren om er een onvergetelijke Warmste Week van te maken.'

De laatste jaar is De Warmste Week uitgegroeid van een liefdadigheidsactie die vooral door Studio Brussel werd gedragen naar een solidariteitsbeweging waar ook alle andere VRT-netten zich voor inzetten. Wat die dit jaar van plan zijn, komen we te weten op woensdag 18 september. Vanaf dat moment kunnen ook alle actievoerders hun initiatief voor De Warmste Week 2019 registreren op het vernieuwde webplatform www.dewarmsteweek.be. Vorig jaar brachten alle acties samen 17,3 miljoen euro op, een record.