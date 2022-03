Studio 100 heeft een beroep ingediend bij de Raad van State in het radiodossier. Daarbij worden naast de erkenning van concurrent Nostalgie ook de licenties van de DPG-zenders Qmusic en Joe geviseerd. Dat schrijft De Tijd dinsdag.

Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) kende begin februari na een uit­gebreide procedure de drie beschikbare licenties toe aan de zenders Qmusic en Joe (beide DPG Media) en Nostalgie (Media­huis), terwijl Studio 100 met zijn project Spring uit de boot viel. Maar in een poging om alsnog aan een eigen nationale zender te raken, stapt het entertainmentbedrijf naar de Raad van State.

Los van de mogelijke inhoudelijke problemen in het dossier van Nostalgie gaat Studio 100 ook in het verweer tegen de toekenningsprocedure zelf. Dat heeft als gevolg dat ook de licenties van de DPG-zenders Qmusic en Joe mee ter discussie komen te staan. Want als de Raad van State beslist dat de procedure daadwerkelijk mank liep, moet het geheel integraal worden overgedaan.

Minister Dalle neemt akte van de drie beroepen. 'De beslissing van de minister is goed onderbouwd en zal worden verdedigd voor de Raad van State', zegt zijn woordvoerder dinsdag.

