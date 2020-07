Vier weken lang nemen ervaren Simmers het tegen elkaar op voor een riante prijzenpot.

De wereld van de absurde realitycompetities heeft er een pronkstuk bij. Na wedstrijden voor bodypainters (Skin Wars), nagelspecialisten (Nailed It!), bloemstukkendesigners (The Big Flower Fight), tatoeëerders (Ink Master) en glasblazers (Blown Away) mogen in Spark'd twaalf ervaren 'simmers' het vier afleveringen lang tegen elkaar opnemen voor een prijzenpot van honderdduizend dollar. (Wij wisten ook van niks, maar blijkbaar noemen mensen die graag The Sims spelen zichzelf simmers.) Daarvoor moeten ze in teams allerhande opdrachten uitvoeren, waarna ze door een professionele jury worden beoordeeld op de personages, gebouwen en verhalen die ze in het iconische spel hebben gecreëerd. Dat had heel erg saaie televisie kunnen opleveren, ware het niet dat de makers en kandidaten evenveel gevoel voor dramatiek hebben als de gemiddelde realityster. In de eerste aflevering alleen al gebruiken de kandidaten hun Sims-avatars om verhalen af te steken over white trash, de dood, het belang van trouw blijven aan je roots en verbitterde oude vrouwen die punkers adopteren om vervolgens met hun voodoopoppen aan de slag te gaan. Op een bepaald moment begint een jurylid te huilen bij het zien van een virtuele begrafenis. 'Het is meer dan gewoon kijken naar mensen die achter een computerscherm zitten', vat Lyndsay Pearson, hoofd van productie bij The Sims, de show samen. De timing van Spark'd kon bovendien niet beter zijn. Heel wat spelers zochten in coronatijden hun toevlucht tot het spel. Volgens spelletjesuitgever EA begonnen 2,5 miljoen mensen de voorbije maanden The Sims te spelen. Deels uit verveling, maar deels ook omdat je in het spel wél nog zorgeloos op café kunt gaan, met wildvreemden vrijen en vrienden ontmoeten. Sommige koppels verhuisden zelfs hun trouwfeest naar de virtuele wereld van The Sims. Nooit gedacht dat we dit zouden zeggen, maar ergens is het heel erg logisch dat The Sims een realityshow kreeg. 1. Waarom werd dit programma gemaakt? 2. Waarom kijk ik hiernaar? 3. Ach, ja. Het is niet dat ik iets beters te doen heb. 4. Zit die kerel nu echt te janken om een dode avatar? 5. Wat is de zin van het leven? 6. Geen idee, maar het is alleszins hoog tijd om mijn cd-rom van The Sims nog eens boven te halen!- Voor kijkers die zelf nood hebben aan een nieuwe uitdaging creëert Spark'd speciale challenges in The Sims 4. Die zijn weliswaar net iets minder spannend dan de challenges die simmers de voorbije decennia zélf hebben bedacht. Zo diende u zo snel mogelijk honderd baby's te maken in de 100 Baby Challenge en uw kersverse man te vermoorden in de Black Widow Challenge. - Dat laatste is minder gek dan het klinkt. Simmers zijn namelijk verrassend sadistisch. Geef het maar toe: ook u hebt ooit alle trapjes van het zwembad verwijderd terwijl uw nietsvermoedende Sim vrolijk aan het zwemmen was. - In de categorie vreemde Sims-realisaties: vorige maand kreeg The Sims 4 een nieuw uitbreidingspakket getiteld Eco Lifestyle. Daarin kunt u onder meer strijden tegen smog, uw Sim een septumpiercing geven en artisanale kaarsen maken. Blijkbaar was daar vraag naar.