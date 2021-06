Zes skatende vrouwen uit de popcultuur.

Prerna uit Skater Girl (2021)Prerna (debutant Rachel Saanchita Gupta) groeit op in een afgelegen dorpje in India. Wanneer de Brits-Indiase Jessica haar introduceert in de kunst van het skaten, komt ze tussen twee vuren te staan: de verwachtingen van haar omgeving en haar droom om deel te nemen aan het nationaal kampioenschap.Lilly uit Hannah Montana (2006‑2011)Hannah Montana's beste vriendin, gespeeld door Emily Osment, houdt van surfen en skaten, draagt graag hoody's en schuine petten en staat altijd klaar voor haar vrienden. De Betty van de nillies, zeg maar.Baghdad uit My Name Is Baghdad (2020)De zeventienjarige Baghdad uit São Paulo is de enige vrouw in haar skatecrew en wordt geregeld geconfronteerd met het machogedrag en de seksistische grapjes van haar vrienden. Wanneer ze bevriend raakt met enkele vrouwelijke skaters, gaat er een nieuwe wereld voor haar open.De crew uit Skate Kitchen (2018) en Betty (2020‑2021)Skaters Rachelle Vinberg, Dede Lovelace, Nina Moran, Kabrina Adams, Ajani Russell en Jules en Brenn Lorenzo vormen het collectief The Skate Kitchen, spelen gefictionaliseerde versies van zichzelf en verweven hun eigen ervaringen in het script. Vinberg bedacht de naam toen ze onder een YouTube-video van een vrouwelijke skater de reactie 'she should be in the kitchen' zag staan.The Girl uit A Girl Walks Home Alone at Night (2014)In de allereerste 'Iraanse spaghettiwestern met vampieren' skatet hoofdpersonage The Girl (Sheila Vand) 's nachts in een cape door de straten op zoek naar vers mannenbloed. Regisseur Ana Lily Amirpour is zelf een skater en nam enkele skatescènes op zich.Ryan uit Booksmart (2019)Olivia Wildes highschoolkomedie werpt sowieso al de clichés van het genre omver, dus is het alleen maar logisch dat de love interest van Amy (Kaitlyn Dever) geen gespierde rugbyspeler is. Haar oog is gevallen op skatekid Ryan, vertolkt door de ervaren skater Victoria Ruesga.