Siska Schoeters over haar nieuwe programma: 'Een pedofiel in het tweede seizoen? Waarom niet?'

Alles wat u altijd wilde weten over mensen met dwerggroei maar niet durfde te vragen? Het kwam ongetwijfeld aan bod in de eerste aflevering van Durf te vragen op Eén. De komende weken krijgt Siska Schoeters ook onder meer ex-verslaafden, priesters en mensen die de polyamorie zijn toegedaan over de vloer. 'Ik denk nooit: lang geleden dat ik nog eens een relletje veroorzaakt heb, ik werp eens een visje uit.'

© © VRT - Kaat Pype

Elke aflevering van Durf te vragen valt uiteen in twee door elkaar lopende delen. In het studiogedeelte antwoorden een zevental mensen uit een minderheidsgroep op interessante, gewaagde en af en toe onnozele vragen van het Eén-publiek, die door de makers ergens tussen de kust en Hasselt werden bijeengesprokkeld. In de eerste aflevering kwamen mensen met dwerggroei aan het woord. Eerste vraag: 'Hoe groot bent u?' Eerste antwoord: '1 meter 32 de laatste keer dat ze mij gemeten hebben, maar ik ben intussen gegroeid. 1 meter 35 dus.'

...

