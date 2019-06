Shailene Woodley vertelt opnieuw Big Little Lies: 'Meryl Streep legde de lat voor iedereen hoger'

Na draken, winters en ijzeren tronen weet HBO ook al waar u de komende weken niet over zult kunnen zwijgen: raken de vijf vrouwen uit Big Little Lies weg met hun grote kleine leugentje uit het eerste seizoen? Volgens Shailene Woodley is er in elk geval nóg beter geacteerd. 'Dankzij Meryl Streep.'

Shailene Woodley