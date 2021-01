Binnenkort mag u deze vier series op uw televisiescherm verwachten.

Mijn slechtste beste vriendin

Geschreven door voormalig Dag Allemaal-hoofdredactrice Ilse Beyers, bevolkt door onder anderen Maaike Cafmeyer, Eva Van Der Gucht en Ella-June Henrard en aangekondigd als de Vlaamse Sex and the City.Release tbc (Vier / Streamz)Tragikomische reeks (vorig jaar al in Play/Streamz te zien) over een groep obese mensn die niet alleen overtollige kilo's meebrengen naar hun vermageringskamp.Februari (Canvas)Het Marvel Cinematic Universe wordt aangedikt met een minireeks over deze twee minder prominente Avengers, die zich volgens hoofdrolspeler Anthony Mackie laat bekijken als 'een zes uur durende Marvel-film'.Release 19 maart (Disney+)De eerder aangekondigde releasedatum (17 januari) was een hoax, maar lang kan seizoen 3 van de populaire sekskomedie niet meer op zich laten wachten. Al was het maar omdat Netflix toch íéts tegenover al dat geweld van Disney moet plaatsen.Release tbc (Netflix)