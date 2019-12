Hét showbizznieuws van de dag is bekend. Marie Verhulst volgt haar vader Gert op als nieuwe baasje van Samson.

Menig (jong)volwassene die elke zondagochtend van zijn kindertijd in pyjama voor de buis doorbracht, kreeg een harde opdoffer te verduren toen Gert Verhulst in april aankondigde afscheid te nemen van Samson. Er is echter hoop voor de Vlaamse jeugd, want na alle geheimzinnigheid en speculaties van de afgelopen weken is zijn vervanger opgestaan.

Tijdens de afscheidsshow van Samson en Gert mochten Samson en zijn vrienden een groot cadeau uitpakken in de vorm van Marie Verhulst, de dochter van Gert. En zodus klonk het van 'een twee drie, Samson en Marie' in het Pop-Up Theater. In haar takenpakket, naast occasionele taalfouten corrigeren, staan ook het iconische kinderprogramma nieuw leven inblazen en een hele resem shows opleuken. 'Wat er precies op het programma staat voor Samson & Marie, blijft voorlopig een verrassing', zegt Marie Verhulst zelf aan persagentschap Belga. 'Het blijft ook nog geheim of de vrienden van het eerste uur - de burgemeester, Alberto en Van Leemhuyzen - terugkeren in hun rol.' Zeker is wel al dat Gertje na de tachtig afscheidsshows niet meer te zien zal zijn.

De 24-jarige Verhulst studeerde aan het Lemmensinstituut in Leuven en zong als kind in het Studio 100 Kinderkoor. Ze was te zien in de Studio 100-serie Ghost Rockers.

Zo'n 12.000 kijkers volgden de bekendmaking live op YouTube, hier te bekijken vanaf 05:00:00.