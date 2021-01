Ricus Jansegers wordt de nieuwe directeur Content van de VRT. Dat heeft de raad van bestuur beslist op voordracht van CEO Frederik Delaplace. In die functie zal hij het creatieve aanbod van de openbare omroep op alle platformen verder ontwikkelen.

De 54-jarige Jansegers zal in nauw overleg met de andere directieleden het creatieve aanbod van de VRT stroomlijnen en het laten evolueren in functie van het snel veranderende mediagedrag van de Vlaming.

Hij was het afgelopen jaar strategisch adviseur voor verschillende mediabedrijven. Tot begin vorig jaar was hij programmadirecteur bij DPG Media en in die functie verantwoordelijk voor VTM, Q2, Vitaya, CAZ, VTMKIDS en VTMKIDSjunior. Eerder verdiende hij zijn strepen bij ProSiebenSat1 Group, SBS Belgium en Canal+.

Met de aanstelling van Jansegers vult de VRT de vacature in het directiecollege in die vrijkwam toen directeur Media en Productie Peter Claes begin 2020 de Reyerslaan verliet. (Belga)

