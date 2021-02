De uitzending van Telefacts Nu (VTM) over de zaak Bart De Pauw, vorige donderdag uitgezonden en tot vandaag te herbekijken op VTM GO, is daar niet langer te zien. Op vraag van productiehuis Woestijnvis is de uitzending offline gehaald. Dat schrijft De Standaard maandagavond. De persdienst van DPG Media bevestigt het nieuws.

Het nieuwe seizoen van Telefacts Nu startte donderdagavond met een reconstructie van de rechtszaak tegen de tv-maker. Het programma brengt een gedetailleerde reconstructie van hoe de zaak-De Pauw in de openbaarheid kwam.

Het voorbije weekend kwam er een claim binnen van Woestijnvis met betrekking tot die uitzending. 'Woestijnvis vindt dat de makers van Telefacts Nu oneigenlijk gebruikmaken van beeldmateriaal', bevestigt DPG-woordvoerster An Goovaerts maandagavond. Het gaat onder meer over beeldmateriaal uit Het Geslacht De Pauw, Loft, Nieuwsmakers en Willy's en Marjetten.

Schadeclaim

'Woestijnvis vraagt twee zaken: het offline halen van de uitzending en een financiële schadeclaim. DPG Media is, onder alle voorbehoud, op het eerste verzoek ingegaan en heeft de uitzending offline gehaald', legt Goovaerts uit.

De juridische dienst van DPG Media bekijkt nu wat de mogelijkheden zijn wat betreft de schadeclaim en of het later eventueel mogelijk is om de uitzending opnieuw aan te bieden op VTM GO.

'De afgelopen jaren worden alle beeldaanvragen van Woestijnvis door VTM consequent geweigerd. Woestijnvis had dan ook laten weten niet in te gaan op de aanvraag die Telefacts deed voor het gebruik van beelden uit Woestijnvis-programma's', reageert Woestijnvis maandagavond. (Belga)

