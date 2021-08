Radio 2 blijft de populairste radiozender van Vlaanderen. Dat blijkt uit nieuwe CIM-luistercijfers voor de periode maart-juni 2021. De commerciële zender Q-Music staat stevig op de tweede plaats.

Radio 2, een zender van de openbare omroep VRT, heeft een marktaandeel van 29 procent. DPG Media neemt met Q-Music (13,68 procent) en Joe (9,21 procent) de tweede en derde plaats in.

Bij de kleine zenders valt de groei van Willy op. De rockzender die DPG Media in oktober 2019 opstartte, haalt een marktaandeel van 1,19 procent. Dat is het grootste marktaandeel voor een radiozender zonder FM-frequenties.

Hitzender NRJ van SBS/Telenet en Mediahuis heeft het moeilijker en haalt maar 0,34 procent marktaandeel. Die zender, die bestaat sinds eind 2018 en zich vooral op jongeren richt, beschikt nochtans wel over FM-frequenties.

Er loopt momenteel een procedure om de landelijke frequenties van Q-Music, Joe en Nostalgie opnieuw toe te wijzen vanaf 1 januari 2023. Die drie zenders hopen dat hun erkenning wordt verlengd, maar er zijn kapers op de kust. Studio 100 heeft al bevestigd dat het wil meedingen naar een van de drie frequentiepakketten. (Belga)

