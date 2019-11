Wie de nieuwe show van komiek Seth Meyers wil zien zónder de politieke grappen, kan dat: Meyers vroeg en kreeg van streamingdienst Netflix een 'skip politics'-knop.

Als u Seth Meyers kent, is dat wellicht door naar fragmenten van zijn late night-show op YouTube te kijken, maar de Amerikaan is gepokt en gemazeld in de klassieke stand-up. Met zijn nieuwe special Lobby Baby, te zien op Netflix, keert Meyers terug naar zijn roots. In de show heeft hij het, net als in Late Night With Seth, uitgebreid over politiek en Amerikaans president Donald Trump. Hebt u het niet voor politieke moppen? Geen probleem, u kunt die met een druk op de 'Skip politics'-knop gewoon overslaan.

De optie werd ingebouwd op vraag van Meyers zelf, schrijft de stand-upverantwoordelijke van Netflix in een e-mail aan CNN Business waarin hij het 'een slim idee' noemt. 'We vinden het geweldig dat hij de Netflix-ervaring op zo'n geestige manier gebruikt.'

Voor de comedian zelf is het gewoon een extra grap. 'Een manier om iedereen van antwoord te dienen die zou zeggen: "Daar is hij weer met zijn grappen over de president."' Zelfs is hij de politiek nog lang niet beu: 'Ik ben sommige politici zat, maar politiek op zich niet. Ik zie het als de peterselie die ze soms in een chic restaurant op je bord leggen. Mooi, denk je dan, maar je laat die peterselie dan wel liggen.'