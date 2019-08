Voor het nieuwe seizoen van zijn ochtendshow op MNM heeft Peter Van de Veire twee nieuwe medepresentatoren gevonden: Kawtar Ehlalouch en Wanne Synnave, die vanaf deze week Julie Van den Steen vervangen.

Vanaf vandaag, maandag 26 augustus, steekt De Grote Peter Van de Veire Ochtendshow op MNM in een nieuw jasje. De titel zegt al dat Van de Veire aan het roer blijft, maar hij krijgt nieuw gezelschap naast zich: Kawtar Ehlalouch en Wanne Synnave, allebei 22 jaar. Ehlalouch werkt al een jaar voor MNM, Synnave deed stage bij de ochtendshow

Zij krijgen een iets andere rol binnen het programma dan hun voorganger Julie Van den Steen, die in mei bekendmaakte dat ze na vijf jaar de fakkel wilde doorgeven als sidekick. Ze worden Wing DJ's, die de vinger aan de pols willen houden en regelmatig op locatie zullen gaan, bijvoorbeeld bij een bekende gast of een luisteraar thuis.

Verder weinig grote veranderingen bij MNM dit najaar, wel enkele nieuwe programma's. Ann Reymen heeft het van maandag tot en met donderdag over gezondheid en sport op het middaguur in Boost, Bart De Raes neemt met Follow Friday de vrijdagavond voor zijn rekening en Brahim maakt op zondagavond het nieuwe Best Friends Forever.