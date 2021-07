VTM blikt deze zomer terug op de hoogdagen van de old-school Vlaamse showbusiness met Tien om te zien: de zomer van 199X, maar YouTube heeft al langer een goudmijn aan Tien om te zien-archiefbeelden. Dat is grotendeels te danken aan één man: Pascal Samijn.

Welke iconische Tien om te zien-performance ik om persoonlijke redenen ook opzoek, ze is bijna altijd door jou geüpload.

...

Welke iconische Tien om te zien-performance ik om persoonlijke redenen ook opzoek, ze is bijna altijd door jou geüpload. Pascal Samijn: Er staan intussen bijna zevenhonderd video's op mijn kanaal, waaronder heel veel Tien om te zien-fragmenten. Mijn zolder ligt vol met videocassettes van TOTZ en andere muziekprogramma's. Ik vond het zonde om ze daar stof te laten vergaren, dus ben ik drie jaar geleden een YouTube-kanaal begonnen om ze te delen met andere fans. Alle video's komen dus uit jouw persoonlijke collectie? Samijn: De meeste wel. Als kind zat ik op internaat en mijn moeder nam Tien om te zien op zodat ik in het weekend kon kijken. De kledij, het podium, de choreografieën, het publiek: ik vond het allemaal fantastisch. Ik heb die videocassettes destijds vaak teruggespoeld om mezelf de danspasjes aan te leren. Die van Sha-Na ken ik nog steeds uit mijn hoofd. (lacht)We zitten met een superfan. Samijn: Vanaf 1993 reed ik zelfs wekelijks naar Blankenberge met de VTM-trein. Tien om te zien was ongetwijfeld de mooiste periode uit mijn jeugd. Ik heb er vrienden gemaakt en artiesten ontmoet. Het is dan ook heel fijn om nu een beetje als TOTZ-specialist gezien te worden. (lacht) Heel wat artiesten contacteren me met een verzoekje of delen mijn filmpjes op hun Facebook-pagina. Intussen werk ik zelfs als webmaster voor Sam Gooris en Filip D'haeze. Waarom blijft Tien om te zien zo cult, denk je? Samijn: Het programma heeft veel artiesten een duwtje in de rug gegeven. Het was dan ook een geniaal reclamemiddel. Die gouden periode is helaas voorgoed voorbij. Deels is dat ook waarom ik met het kanaal ben begonnen: uit pure nostalgie. Net zoals veel mensen ook naar mijn filmpjes kijken om hun jeugdjaren te herbeleven. Welke video's werken het best? Samijn: C in China van de Confetti's is mijn meest bekeken video, maar dat heeft vooral te maken met corona. (lacht) Eerlijk gezegd kan ik ook niet altijd inschatten welke video gaat scoren. Lisa del Bo met Itsy Bitsy Teenie is bijvoorbeeld mijn populairste Tien om te zien-video, ook al is dat nooit een echte hit geweest. Tussen mijn tweeduizend abonnees zitten trouwens ook veel buitenlanders, want ik deel ook filmpjes van internationale sterren. Zo is Nick Kamens performance van I Promised Myself in het VTM-programma Super 50, die ik na zijn dood heb gedeeld, ook heel populair. Heb je zelf een favoriet? Samijn: Mijn allereerste upload was Veel te mooi van Erik en Sanne. Dat was geen toeval. Het was mijn eerste plaat ooit én Sanne was mijn eerste crush. (lacht) Ik ben doof geboren, en ik heb de lyrics van het nummer destijds helemaal van buiten geleerd zodat ik ze kon meezingen in gebarentaal. Kijk je doordat je doof bent op een andere manier naar Tien om te zien? Samijn: (denkt na) Dat denk ik wel. Ik onthoud bijvoorbeeld heel goed welke kledij bij welke performance hoort. Maar voor alle duidelijkheid: ik luister heel vaak naar muziek, van Vlaamse artiesten tot Kylie Minogue. Ik vóél de muziek. Letterlijk: mijn boxen staan dicht bij mijn salon zodat ik de trillingen kan voelen. Ik zit elke dag gevangen in stilte, maar muziek helpt me enorm. Daarom maakt mijn YouTube-kanaal me zo gelukkig.