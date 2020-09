Voor het eerst heeft nu ook een werknemer bij Radio 2 positief getest op het coronavirus. Dat meldde Radio 2-presentator Guy De Pré op Facebook. Het nieuws wordt vrijdag bevestigd door VRT-woordvoerder Hans Van Goethem.

'Een Radio 2-collega heeft positief getest. Zijn of haar collega's zullen ook allemaal worden getest. Wij nemen de nodige voorzorgen zoals we dat eerder al gedaan hebben', aldus Van Goethem. Enkele dagen geleden moesten een vijftigtal werknemers van Studio Brussel al in quarantaine nadat twee medewerkers positief hadden getest op het virus.

Terwijl de programmatie van de jongerenzender door de coronabesmettingen volledig omgegooid moest worden, blijft die van Radio 2 dezelfde. Over het aantal getroffen werknemers bij Radio 2 of welke (regionale) redactie het betreft, wilde de woordvoerder niets kwijt. (Belga)

