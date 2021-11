In de nieuwe reeks The Sex Lives of College Girls treedt de zus van Timothée Chalamet zelf op het voorplan.

Dat ze benieuwd is wat de verschillende generaties Chalamet van The Sex Lives of College Girls zullen vinden. Veel meer lost Pauline Chalamet niet wanneer we haar virtueel te spreken krijgen naar aanleiding van dat nieuwe comedy-drama. Persoonlijke vragen worden ook niet geduld, zoveel heeft HBO Max de pers op voorhand al diets gemaakt. Niet dat ze haar familiebanden loochent. In 2018 vergezelde ze haar beroemde, bijna vier jaar jongere broer Timothée op de rode loper van de Golden Globes en de Critics Choice Awards. En de it-boy van Call Me by Your Name (2018), Beautiful Boy (2018) en Dune (2021) dook in een opvallende purperen jeans ook al in haar Instagram-stories op. Haar grote broer is overigens niet te beroerd om haar lof te zingen: 'Ik heb het grote geluk dat ik een zus heb die mij er altijd op attendeert hoe het is om als vrouw je ideeën te delen en hoe die ontvangen worden, vergeleken met de ideeën van mannen', vertelde hij aan The New York Times. Pauline heeft in elk geval het ondeugende temperament met haar broertje gemeen. Op Instagram ligt ze - volledig gekleed - met een ukelele in een badkuip in een poging met haar tenen een selfie te nemen terwijl ze Elvis zingt voor een stuk zeep. Je ziet haar onstuimig dansen, met de caption 'fuck het patriarchaat, ik blijf gaan tot de dag dat alle vrouwen ervoor kunnen kiezen om vrijuit te dansen'. Ze flyert tegen geweld op vrouwen en spoort haar ruim 145.000 volgers aan om naar de stembus te gaan. *** Pauline Chalamet, die vloeiend Frans en Engels spreekt, groeit net als haar jongere broer op in het gesubsidieerde kunstenaarsgebouw Manhattan Plaza in Hell's Kitchen, New York. Timothée is amper de luiers ontgroeid wanneer Pauline in 1999 haar acteerdebuut maakt in een aflevering van de soap One Life to Live. Tien jaar later duikt ze als balletdanseres op in de serie Royal Pains. In de jaren daarvoor schuimt ze de podia af van het New York Ballet en het American Ballet Theatre, in de voetsporen van haar moeder Nicole Flender, een makelaar en voormalige Broadwaydanseres. Nadat Pauline in 2014 haar studies politicologie en theater aan Bard College heeft afgerond, verhuist ze naar Parijs om een acteeropleiding te volgen. In 2016 schrijft en regisseert ze haar eerste kortfilm, Between Fear and Laughter, waarin ze zelf ook de hoofdrol op zich neemt. Recent maakte ze haar langspeeldebuut in Judd Apatows komedie The King of Staten Island en was ze te zien in twee afleveringen van de Franse serie Les engagés, over de lgbtq-beweging in Lyon. The Sex Lives of College Girls draait om vier vrouwelijke, sekspositieve roomies aan het prestigieuze Essex College in Vermont. Een soort Sex and the City dus, maar dan eentje voor generatie Z die aan alle diversiteitsquota voldoet. 'Een reeks die het studentenleven in de VS belicht met een vrouwelijke, hedendaagsere en genuanceerdere blik: hoe boeiend is dat?' vindt Chalamet. 'Er komen volgens mij alleen maar meer reeksen die het leven op de Amerikaanse campussen meer feitelijk, realistisch weergeven. Dit is nog maar het begin.' Zelf speelt Chalamet de pientere maar sociaal onbeholpen Kimberly, die als beste van haar jaar in een arbeidersschool in Arizona naar Essex College mocht. Ze deelt de kamer met Bela, Leighton en Whitney (gespeeld door de eveneens opkomende actrices Amrit Kaur, Reneé Rapp en Alyah Chanelle Scott). Kimberly hoopt het even goed te doen op de universiteit, maar worstelt al gauw met de meer sociale uitdagingen van het studentenleven - inclusief naaktfeestjes. De reeks komt uit de koker van actrice-scenariste Mindy Kaling, bekend van The Office US (als werknemer Kelly Kapoor) en The Mindy Project. Kaling, die de reeks samen met Justin Noble bedacht en schreef, baseerde zich losjes op haar studententijd (met uitzondering van de seksuele uitspattingen, preciseerde ze in The Hollywood Reporter). Chalamet noemt Kaling onverbloemd een pionier. 'Ik was fan van haar toen ik haar voor het eerst zag meespelen in The Office. Dat ze daar ook achter de schermen ideeën aanreikte, vond ik erg inspirerend. Ze is een vrijgevochten, sterke, intelligente en grappige vrouw, die ook serieus is als het moet. Ze was vaak op de set. Het was een droom om met haar ideeën uit te wisselen over Kimberly.' Daarnaast vond Chalamet, die over enkele maanden dertig wordt, het geweldig om weer even achttien te zijn. 'Om je weer zo raar in je vel te voelen. Om erbij te willen horen. Om je af te vragen of die kamergenoten je vrienden voor het leven worden. In tegenstelling tot de universiteiten in Europa, waar je naar huis gaat tijdens het weekend en er niet echt één grote gemeenschappelijke campus is, leef je in Amerika vier jaar lang met leeftijdsgenoten in een bubbel. Het was als een afgesloten hoofdstuk dat ik mocht heropenen.'