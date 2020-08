Naast VTM zal de Vlaamse kijker vanaf 31 augustus ook kunnen afstemmen op VTM 2, VTM 3 en VTM 4. Eigenaar DPG Media zet die zenders in de plaats van Q2, Vitaya en CAZ. Dat heeft de mediagroep maandag aangekondigd. De slogan 'Kleurt je dag' keert terug.

Dat DPG Media zijn televisiezenders ging herschikken, maakte de groep begin dit jaar al bekend. Er was sprake van een tweede VTM, maar het gaat dus nog verder. 'We gaan van een familiezender naar een familie van zenders', zegt Dirk Lodewyckx, algemeen directeur tv, streaming en radio. DPG stapt af van een nichepubliek per zender. 'We gaan heel bewust niet meer voor exclusieve zenders, maar voor inclusieve zenders. In hokjes duwen, gaan we niet meer doen. Als we keken naar de cijfers van Vitaya (dat op vrouwen mikte, red.), zagen we dat er ook veel mannen keken', aldus Lodewyckx.

VTM blijft de familiezender met 'Vlaamse waarden', benadrukte de directeur. 'We gaan niet raken aan die zender, hoogstens een beetje verfijnen.' Vaste waarden als The Voice, Code van Coppens en VTM Nieuws blijven er hun plaats hebben.

VTM 2 wordt een 'pittige realityzender' met een combinatie van Vlaamse en internationale content. Minstens drie avonden in de week wil DPG op het tweede net met eigen programma's uitpakken. De rest wordt internationaal aangekocht. Lokale realitykleppers als Blind Getrouwd blijven wel op VTM. Zogenaamde trash-tv komt er niet, benadrukt Lodewyckx.

Op VTM 3 zal dan weer elke dag een film te zien zijn. 'Dat kan meerdere richtingen uitgaan, breed commercieel of heel kwalitatief Vlaams', zegt Lodewyckx. Ook hier betekent de komst van een filmzender niet dat er geen films meer te zien zullen zijn op VTM. 'Op de juiste momenten gaan we op VTM nog kaskrakers brengen.'

De vierde VTM tot slot zal goed lijken op het huidige CAZ: actie en nostalgische klassiekers. Denk aan James Bond, Rambo of Top Gear. De onlangs nog maar opgerichte tweede CAZ-zender blijft voorlopig bestaan. 'Daar hebben we nog een plannetje mee, maar dat is voor later', aldus Lodewyckx.

Sport krijgt geen vaste stek. De Rode Duivels ziet Lodewyckx als een familiebeleving, dus die komen op VTM. De Champions League komt op VTM 2 en de wedstrijden van de Croky Cup, de bekercompetitie, zullen op VTM 4 te zien zijn. Mogelijk komen er op het vierde net ook nog andere nichesporten. (Belga)

