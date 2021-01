Podium 19, het aangekondigde kanaal van de culturele sector waar nieuwe producties en captaties van eerdere voorstellingen zullen worden uitgezonden, wordt donderdagavond gelanceerd met concerten van Arno, Absynthe Minded en Nordmann.

Elke week zijn er premières van donderdag- tot zondagavond, overdag zijn er heruitzendingen en elke dag staat in het teken van specifieke genres of disciplines. Podium 19 is een initiatief van de Vlaamse Kunstinstellingen met steun van de Vlaamse overheid en enkele mediapartners die hun kanalen ter beschikking stellen. De naam is een knipoog naar covid-19, aangezien de zender als doel heeft tijdens deze coronacrisis weer culturele voorstellingen voor publiek mogelijk te maken - zij het via digitale weg.

De zender valt dagelijks van 13 tot 1 uur te bekijken op Kanaal 19 van Proximus Pickx, Kanaal 99 van Telenet TV en Kanaal 20 van Orange TV. Op VRT NU kan je uitzendingen herbekijken. Er wordt vooral gewerkt met nieuwe content, die van donderdag- tot zondagavond in première gaat.

Donderdag staat in principe in het teken van pop en rock, vrijdag draait rond klassieke muziek, zaterdag rond theater en dans en zondag wordt een verzameling van onder meer jazz, literatuur en kindvriendelijke content. Podium 19 zal ook aandacht hebben voor evenementen die dit jaar noodgedwongen vooral digitaal plaatsvinden, zoals de Dag van de Dans, de Week van de Belgische muziek en het Klarafestival.

